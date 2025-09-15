Holger Rune beschwert sich über "respektlose" Fans beim Sieg Spaniens gegen Dänemark im Davis Cup

HQ

Spanien erholte sich, nachdem es in der Davis-Cup-Qualifikation gegen Dänemark am Rande des Ausscheidens stand, und setzte sich zum ersten Mal im Davis Cup mit 2:0 durch, verlor am Samstag alle Spiele, gewann aber am Sonntag alle drei Spiele, darunter ein episches Finale zwischen der Nummer 67 der ATP-Welt, Pedro Martínez, und der Nummer 11 der Welt, Holger Rune. In einem epischen Match wehrte Martínez mit Runes Aufschlag einen Matchball ab und ging von 5:3 in den Tiebreak: 6:1, 4:6, 7:6(3).

Später setzte sich Pablo Carreño locker gegen Elmer Möller durch und sicherte sich den Sieg. Spanien ist nun für das Davis Cip Final 8 qualifiziert, während Dänemark sich im aktuellen Format des Wettbewerbs noch nie für das Final Eight qualifiziert hat.

Rune gratulierte Spanien zu X: "<social>Wir waren nah dran, aber es sollte dieses Jahr nicht sein. Danke Spanien, dass ihr uns in den letzten Tagen beherbergt habt und danke Teamkollegen aus Dänemark für einige tolle Kämpfe</social> ".

Kameras fingen jedoch den Moment ein, in dem Rune sich nach der Niederlage gegen Pedro Martínez weigerte, dem Stuhlschiedsrichter die Hand zu schütteln. Martínez beschwerte sich auch beim Schiedsrichter, dass Rune die Zuschauer in Marbella beleidigt und "F**" gesagt hatte, und forderte eine Strafe.

Rune sagte, dass "der Schiedsrichter so viele Fehler gemacht hat, es war keine sehr gute Arbeit, also glaube ich nicht, dass er es verdient hat", als er gefragt wurde, warum er ihm nicht die Hand geschüttelt habe.

Rune beschwerte sich später über die spanischen Fans. "Ich dachte nur, dass es einen Unterschied zwischen dänischen und spanischen Umgangsformen gibt. Als wir gegen Serbien gespielt haben, war die Atmosphäre auch der absolute Wahnsinn, aber es war deutlich mehr Respekt da. Es gibt einen kleinen Unterschied in der Erziehung", sagte Rune (via Express.co.uk).