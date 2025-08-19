"Sorry Jannik :( ", die herzliche Geste und die Worte von Alcaraz nach dem Rücktritt von Sinner

HQ

Carlos Alcaraz erreichte einen weiteren großen Meilenstein in seiner Karriere: seinen ersten Titel bei den Cincinnati Open, einen der wenigen Masters-1.000-Titel, die ihm noch fehlen, und einen festen Schritt auf dem Weg zur Nummer 1 der Weltrangliste. Er gewann das Spiel jedoch standardmäßig, nachdem sein Rivale, die Nummer 1 der Welt, Jannik Sinner, nach 23 Minuten krank aus dem Spiel ausschied. So gewinnt natürlich niemand gerne, und er wirkte am Ende des Spiels fast so ernst und niedergeschlagen wie Jannik.

"Das ist nicht die Art und Weise, wie ich Trophäen gewinnen möchte, ich muss mich nur entschuldigen, ich kann verstehen, wie man sich gerade fühlen kann", sagte Alcaraz, als er die Trophäe in die Hand nahm. "Ich kann nichts sagen, was du nicht schon weißt, aber du bist ein wahrer Champion und ich bin sicher, dass du aus dieser Situation stärker hervorgehen wirst."

Nachdem er nach ihm geschaut hatte, als Sinner mit einem eindringlichen Blick zurückgelassen wurde, als er seinen Rücktritt ankündigte, ging Alcaraz wie üblich in die Kamera, um zu unterschreiben, aber stattdessen schrieb er "Sorry Jannik :( ".

Später sagte er gegenüber der Presse, dass er wusste, dass nach dem Sieg im dritten Spiel etwas nicht stimmte. "Ich kenne ihn. Ich habe in den letzten zwei Jahren gegen ihn gekämpft und großartige Matches gehabt, großartige Kämpfe. Und ich kenne seinen Stil. Ich kenne sein Spiel. Nach dem dritten Spiel habe ich gemerkt, dass er aggressiver war als früher. Er verfehlte öfter und verfehlte vor dem dritten Schuss. Das ist ziemlich seltsam von ihm. Also habe ich einfach gemerkt, dass seine Körpersprache nicht die beste war."

Aber die Wahrheit ist, dass es für Alcaraz besser aussieht als für Sinner: Er baut seinen Vorsprung im direkten Vergleich auf 9 Siege des Spaniers über 5 aus; fügt in diesem Jahr einen fünften Titel hinzu (bereits ein Rekord in seiner Karriere), darunter 13 große Titel (8 Masters 1.000 und 5 Grand Slams), zusätzlich zu Sinners 9 großen Titeln (4 Grand Slams, 4 Masters 1.000 und ein ATP Finals). Und wenn man die Ergebnisse der letztjährigen US Open herausrechnet, wäre er bereits die Nummer 1 der Welt.

"Da ich das Finale 2023 verloren habe, wollte ich diese Trophäe sehr, sehr gerne. Ich bin einfach sehr stolz und glücklich, dass ich es in die Höhe stemmen konnte", sagte Alcaraz, der seinem Team für die Arbeit während der Woche dankte.