Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: Sinner gibt im ersten Satz auf, Alcaraz gewinnt das Turnier

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz trafen beim Finale der Cincinnati Open, der letzten Station vor den US Open, erneut aufeinander. Vielleicht vorhersehbar, da diese beiden Tennisspieler ein oder zwei Stufen über allen anderen zu stehen scheinen und als topgesetzte Spieler nur in einem Finale aufeinandertreffen würden. Es endete jedoch nicht wie erwartet.

Es war das vierte Finale zwischen den beiden in diesem Jahr: Alcaraz gewann in Rom und Roland Garros, aber Sinner dominierte in Wimbledon und schien nicht zu stoppen, vor allem auf Hartplätzen, wo er die 1.000 Punkte von Cincinnati aus dem Vorjahr und die 2.000 von den US Open verteidigte. Alcaraz hatte jedoch nichts zu verlieren und viel zu gewinnen, um die Nummer 1 der Welt zurückzuerobern...

Doch am Ende hatte Sinner Probleme und schied nach 23 Minuten aus. Es schien nicht körperlich zu sein, also sollte er für die US Open nächste Woche fit sein, aber er war nicht fit, um heute Abend das Finale zu spielen...

LIVE: Alcaraz vs. Sinner live beim Finale in Cincinnati live:

Satz 1

Sinner 0 - 1 Alcaraz: Das Spiel begann für Alcaraz bestens und durchbrach im ersten Spiel den Aufschlag von Sinner.

Sinner 0 - 3 Alcaraz: Sinner gewann die ersten Punkte, aber er scheint sich seltsam unwohl zu fühlen, und Alcaraz bricht seinen zweiten Aufschlag und bekommt einen erheblichen Hebel.

Sinner 0 - 5 Alcaraz: Alcaraz findet immer noch nicht viel Widerstand von Sinner und holt sich den ersten Satz des Matches. Sinner macht einen Doppelfehler, gibt die fünfte Partie an Alcaraz, sein Gesicht zeigt deutlich, wie besorgt er ist.

ENDE DES SPIELS: Nach einem Gespräch mit den Ärzten von Cincinnati wirft Sinner das Handtuch. Er gibt auf, ohne den ersten Satz auch nur zu Ende gespielt zu haben, mit ernster Miene. Alcaraz schreibt "Sorry Sinner" in die Kamera.

Sinner und Alcaraz sehen traurig und ernst aus, aber für Alcaraz ist es immerhin eine gute Nachricht, denn er fügt eine der wenigen großen Trophäen hinzu, die ihm noch fehlten: Er erreichte 2023 die Cincinnati Open, verlor aber gegen Djokovic. Der Sieg bedeutet auch, dass Alcaraz im Rennen um die Nummer 1 der Welt näher an Sinner heranrückt

Sinner: "Es tut mir super leid, euch enttäuschen zu müssen", sagte Sinner, der sich seit gestern schlecht fühlte, aber trotzdem versuchte, "ein kurzes Match" zu spielen. Am Ende hat es nicht gereicht. Er bekommt herzlichen Applaus.

"Weiter so, ich wünsche euch alles Gute für die US Open und den Rest der Saison", sagt Sinner. "Es tut mir sehr leid, enttäuschen zu müssen", wiederholt Sinner an sein Team.

Alcaraz: "Ich weiß, ich kann verstehen, wie du dich jetzt fühlen kannst, ich kann nichts sagen, was du nicht schon weißt, aber ich bin sicher, dass du aus dieser Situation stärker hervorgehen wirst".

Danach bedankte sich Alcaraz mit einem weiteren Lächeln bei seinem Team und den Fans, als er zum ersten Mal die Trophäe der Cincinnati Open in Empfang nahm.