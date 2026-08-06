Sonic Team sagt, es kommen noch mehr Überraschungen zum 35. Jubiläum von Sonic

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Als begeisterter Gamer weißt du natürlich, dass Sonic 2026 35 wurde, etwas, das Sega auf vielfältige Weise gefeiert hat, etwa durch neue Inhalte für Sonic Racing: Crossworlds, Sonic-Arcade-Automaten, eine riesige Statue, eine Konzerttour und vieles mehr.

Allerdings wurden bisher keine neuen Spiele angekündigt, abgesehen von Sonic Pico Park, aber das heißt nicht, dass alle Hoffnung verloren ist. Pocket Tactics hatte die Gelegenheit, mit Sonic-Team-Chef Takashi Iizuka zu sprechen, und er sagt, dass Sega noch Überraschungen bereithält:

"Einige Ankündigungen wurden bereits gemacht, während andere Überraschungen noch eine Weile geheim bleiben müssen. Ich weiß, dass Sonic-Fans äußerst aufmerksam sind, also muss ich aufpassen, keine unbeabsichtigten Hinweise zu geben!"

Später in diesem Monat findet Gamescom statt, die Tokyo Game Show findet im September statt, und im Dezember ist es Zeit für die Game Awards. Außerdem werden Nintendo Direct Streams voraussichtlich im Herbst ausgestrahlt, und wir wissen bereits, dass Microsoft für das 25-jährige Jubiläum der Xbox im November etwas geplant hat. Und Sony sollte sich doch sicher auch etwas ausdenken?

Kurz gesagt, es gibt immer noch mehrere Sonic-Überraschungen und zahlreiche Möglichkeiten, neue Spiele anzukündigen. Das gesagt, können wir nur die Daumen drücken.