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Sonic bekommt die luxuriöse Arcade-Behandlung mit zwei neuen Schränken

Sega und Arcade1Up bringen zwei Arcade-Automaten mit vier klassischen Sonic the Hedgehog -Spielen heraus, deren Start für diesen Herbst geplant ist.

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Wenn Sie Sonic the Hedgehog lieben und ein spaßiges und stilvolles Gerät zu Hause haben möchten, um Ihre Liebe zum speed-liebenden Igel zu zeigen, werden Sie sich freuen zu hören, dass Sega sich mit Arcade1Up zusammengetan hat, um ein cooles neues Produkt anzubieten. Sie bringen zwei vollwertige Arcade-Boxen mit vier Sonic-Klassikern heraus.

Eines heißt Deluxe Series und verfügt über einen 17-Zoll-Bildschirm; sie ist unter anderem über Amazon erhältlich. Das andere ist ein exklusives Costco-Modell namens Supreme Series mit einem 19-Zoll-Bildschirm. Die Kabinen sind "mit authentischen Arcade-Steuerungen, immersivem Stereo-Sound und einem lebendigen Display gestaltet" und enthalten folgende Titel:


  • Sonic 1

  • Sonic 2

  • Sonic 3D Blast

  • Dr. Robotniks Mean Bean Machine

Wir haben noch kein Veröffentlichungsdatum, aber beide sollen diesen Herbst für 599,99 $ erscheinen.

Sonic bekommt die luxuriöse Arcade-Behandlung mit zwei neuen Schränken
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