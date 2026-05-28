Sega feiert Sonics 35-jähriges Jubiläum mit einer Konzerttour

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Eine Zeit lang war es sehr modisch, aufwendige Videospielkonzerte zu veranstalten, bei denen Symphonieorchester tourten und Musik aus klassischen Spielen spielten. Heute ist es nicht mehr ganz so angesagt, aber hin und wieder werden Projekte gestartet, über die es sich lohnt, berichtet zu werden.

Und dazu gehört natürlich auch Segas Ankündigung, dass sie zur Feier von Sonics 35-jährigem Jubiläum am 23. Juni eine Tour mit Musik aus den Sonic-Spielen in Zusammenarbeit mit Senbla starten. Tickets für Sonic Live in Concert gehen morgen in den Verkauf, und die Tour beginnt im September in den USA.

Obwohl die Tour in den USA beginnt, wird sie auch ins Vereinigte Königreich reisen – für alle, die das Thema von Green Hill Zone hören wollen (dürfen wir überhaupt auf Escape From the City hoffen?), gesungen von professionellen Musikern.

Ein sehr geschmackvoller Schachzug von Sega, finden wir.