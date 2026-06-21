Wir gratulieren Sonic the Hedgehog zu seinem 35. Hochzeitstag

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Der Bildschirm, der in Sonic the Hedgehog 2 nicht mithalten konnte – Jonas Mäki

Es gibt viele wirklich epische Momente in Sonic the Hedgehog 2, die ich fast als heilige Erinnerungen betrachte, aber ich spule das Band fast ganz zum Anfang zurück, denn obwohl Sonic the Hedgehog magisch und unglaublich war, hatte Sega das Gameplay noch nicht ganz gemeistert und Sonics Geschwindigkeit oft darauf beschränkt, durch kurze Korridore zu rollen. Aber als Sonic the Hedgehog 2 1992 erschien, war ich völlig überwältigt. Plötzlich gab es lange, gewundene Wege, und Sonic selbst konnte beschleunigen, indem er sich in einen Ball verwandelte und Geschwindigkeit aufbaute.

Durch die Green Hill Zone zu laufen war episch, aber auf der folgenden Etappe, der Chemical Plant Zone, nahm meine Liebe zum Igel richtig an. Es war schneller als alles, was ich – oder irgendjemand anderes – je gesehen hatte. Sonic raste mit blitzschneller Geschwindigkeit durch das Level und konnte an einigen Stellen so unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen, dass man merkte, dass der Bildschirm kaum mithalten konnte. Der Adrenalinschub war total, und meine Zeit als Nintendo-Fanboy war vorbei. Von da an hatte ich sowohl Sega als auch Nintendo einen Platz in meinem Gamer-Herzen.

Filmheld statt Mega Drive-Held – Fredrik Malmquist

Als Nintendo-Enthusiast habe ich nie ein einziges Sonic-Spiel besessen, aber ich habe die Größe der Figur durch Freunde in meinem Umfeld in den 90ern und darüber hinaus verstanden. Die erste Konsole meiner Familie war die Super Nintendo, und meine Geschwister und ich waren total begeistert von Super Mario World. Ein Freund von mir und meine Brüder schwärmten ständig von Sonic auf seinem Genesis. Klar, ich durfte es manchmal ausprobieren, aber meistens war ich nur Zuschauer.

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Springen wir ins Jahr 2022, als Sonic the Hedgehog 2 in die Kinos kommen sollte. Mein ältester Sohn war fünf, und ich ließ ihn den ersten Film zu Hause im Fernsehen schauen, dann gingen wir zusammen ins Kino zur Fortsetzung. Man sagt, die wichtigsten Dinge im Leben sind die, die wir mit unseren Kindern tun. Mein jüngster Sohn hat inzwischen mitgemacht und ist mitgekommen, um die nächste Fortsetzung im Kino zu sehen, und sie haben die Animationsserie auch zu Hause auf Streaming-Diensten gesehen. Der nächste Schritt ist wahrscheinlich, dass ich beiden Jungen eines der Videospiele vorstelle...

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Sonic 3 am Veröffentlichungstag mit einer handgeschriebenen Karte des Spielemagazins Sega Force – Martin Carlsson

Das bleibt bis heute ein Rätsel in meiner Gaming-Karriere, und es gibt immer noch keine Antwort darauf, warum Sonic 3 genau am Tag der Veröffentlichung in meinem Briefkasten erschien, als ich 1994 zehn Jahre alt war. Ein gepolsterter Umschlag von Sega Force – einem Spielemagazin, das ich in den unbeschwerten 90ern abonnierte und das bis zu einem gewissen Grad als direkter (wenn auch eher passiver und etwas leichtfertiger) Konkurrent zu einem Nintendo-Magazin galt; es war einfach eine andere Zeit, in der die meisten Dinge im Scherz stattfanden und im Allgemeinen eine High Chaparral-Atmosphäre hatten. Soweit ich mich erinnere, habe ich nie an Wettbewerben teilgenommen und auch nie per Festnetz die Hotline des Magazins für Gaming-Tipps angerufen. Trotzdem war eine Kopie von Sonic 3 bereits am Tag der Veröffentlichung des Spiels in Schweden in meinen zehnjährigen Händen – aus Gründen, die höchst unklar sind.

Bis zu diesem Tag hatte ich mehrere Versionen von Sonic 1 und 2 auf 8- und 16-Bit-Konsolen durchgespielt. Die harte Plastikkarte, signiert von den Größen bei Sega Force, habe ich immer noch im Lager. Aber die Frage ist, warum? Warum habe ich das Spiel überhaupt bekommen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Aber ich war höchstwahrscheinlich die erste Person in Schweden, die Sonic 3 gespielt hat, es sei denn, man war damals Journalist. Das Spiel? Ja, ich habe es sehr geliebt. Es war auch ein echtes Vergnügen, es später im selben Jahr mit der Knuckles-Cartridge zu kombinieren.

Sonic Mania ist die perfekte Mischung aus Retro und Neuem – Patrik Severin

Ich habe Sonic in vielen Iterationen gespielt, sowohl auf Sega-Konsolen als auch auf anderen Plattformen. Mein Lieblingsspiel mit dem Igel ist jedoch Sonic Mania, da es perfekt retro war, ohne veraltet zu wirken. Ich spiele es heute immer noch ab und zu, wenn ich Zeit habe.

Die 2D-Abenteuer des Charakters sind unterhaltsam, und ich spiele manchmal die Originale nochmal, allerdings habe ich nicht wirklich die beste Beziehung zu Sonic, da ich nicht mit dem Charakter aufgewachsen bin. Vielmehr habe ich viele der Titel hauptsächlich in den 2000ern und darüber hinaus ausprobiert. Meine liebste Erinnerung mit dem Igel ist meine Zeit mit Sonic Mania, einer nahezu perfekten Interpretation von 2D-Spielen aus der Vergangenheit mit charmanter Musik, Grafik und mehr. Auch wenn die 3D-Spiele nicht immer begeisterte Kritiken erhalten haben, gibt es dort auch gute Titel. Sonic ist eine bedeutende Figur für die Spielewelt und eine bedeutende Maskottchenfigur, genau wie Mario und Crash.

Chao Garden in Sonic Adventure 1 & 2 – Johan Mackegård

Obwohl Sonic und die Bande während meines Aufwachsens ständig präsent waren, war es tatsächlich nie der schnelle Igel, der für mich und meine Grundschulfreunde die Hauptrolle spielte. Anstatt uns darauf zu konzentrieren, die Welt zu retten, Sonic-Medaillen zu sammeln und A-Rankings zu erreichen, lag unser Fokus ganz darauf, uns um das ultra-niedliche Chaos zu kümmern und zu trainieren, das in den Adventure-Spielen als eine Art Minispiel zwischen den Levels diente. Ich erinnere mich, wie alles begann, als ich eines Tages im Haus meines Freundes Viktor mit der Chao-Farm bekannt wurde, irgendwann um die dritte Klasse herum, und wie ich sofort Hals über Kopf in die scheinbar endlosen Möglichkeiten verliebt war, die Chao in ihre ganz eigenen Persönlichkeiten mit Persönlichkeiten und einzigartigen Fähigkeiten zu gestalten. Wenn ich einem Chao genug Vögel füttere, lernte er bald selbstständig zu fliegen, und das Gleiche galt für Wassertiere beim Schwimmen und so weiter.

Ich erinnere mich an das Gefühl, mit meinen kleinen Freunden an verschiedenen Rennen und Kampfsportwettbewerben teilzunehmen, und wie kindlich glücklich wir waren, wenn wir eine besonders schwierige Herausforderung als Sieger hervorgingen. Ich erinnere mich an die Freude und Neugier, die aufkam, als wir im Laden eine neue Art von Chao-Ei fanden, an die Traurigkeit, als ein Chao sein Leben verlor, und an die Aufregung, als einer unserer Schützlinge sich entwickeln sollte. Wäre es ein Engel oder ein Teufel? Ein Schwimmer, ein Flieger oder ein Kraftpaket der Muskelkraft? Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, dass Sega den Chaofarm in einem neuen Sonic-Spiel zurückbringen könnte, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es heute dasselbe wäre. Nicht, dass sie daraus kein fantastisches Spiel machen könnten, aber ich denke, das heutige Klima – mit dem Fokus auf Mikrotransaktionen und Online-Aktivitäten – würde das Gefühl der gemütlichen Atmosphäre beeinträchtigen, das der ganze Sinn des Erlebnisses war. Allerdings starte ich manchmal meinen alten Gamecube, um den kleinen Kreaturen, die noch im Garten herumstreifen, Hallo zu sagen, und ehrlich gesagt reicht mir das.

Sonic... das Spiel (fast) hatte niemand – Johan Vahlström

Als ich ein kleines Kind war und die ersten Sonic-Spiele verfügbar waren, hatte niemand, den ich kannte, sie wirklich. Bis auf einen. Ich vermute, dass der Besitz eines Mega Drive im Vergleich zu einer Nintendo-Konsole nicht besonders beliebt war, daher waren meine einzigen Erfahrungen aus dieser Zeit, soweit ich mich erinnere, das Spielen von Sonic the Hedgehog 2 bei einem Freund zu Hause, einem Freund, den ich auch nicht oft besucht habe, und er war es meistens, der gespielt hat, nachdem wir das Sega-System gestartet hatten. Aber klar, ich konnte es ab und zu ausprobieren, und ich mochte, was ich spielte. Es hatte eine Geschwindigkeit, an die ich nicht gewöhnt war, und einen coolen neuen Igel, der mit dem Fuß stampfte, wenn ich eine Weile nichts machte. Das Problem war, dass die Qualität der Serie stark gesunken war, als ich eine Konsole hatte, auf der Sonic verfügbar war, und ich überhaupt kein Bedürfnis verspürte zu spielen.

Sonic ist also eine dieser Reihen, an denen ich nie wirklich Interesse hatte, obwohl ich Spaß an den alten Spielen habe, wenn ich sie spielen kann. Wenn diese blaustachelige Kreatur nicht so verdammt cool gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gar nicht an ihn gedacht. Er ist einer der größten Gaming-Ikonen aller Zeiten, aber bei mir hat er nie wirklich ein Zuhause gefunden.

Eines Tages werde ich ein Sonic-Spiel besiegen – Conny Andersson

Ich bin irgendwann in der Zeit aufgewachsen, die im Gaming-Kalender oft als "PlayStation-Ära" bezeichnet wird. Damit meine ich nicht die physischen Veränderungen, die mit der frühen Jugend einhergehen, sondern etwas Grundlegenderes: Mir wurde klar, dass es ziemlich nerdig ist, ein "Fanboy" zu sein. Selbst heute hallen Spuren meines extremen "Nintendo"-Fanboyismus in mir wider, aber ich habe den eigentlichen Hass und den Grabenkrieg hinter mir gelassen und endlich erkannt, dass es die Spiele sind – und nicht die Konsole, auf der sie laufen – die am wichtigsten sind.

Wie man sich vorstellen kann, war das nicht immer so, denn während der NES- und SNES-Ära führte ich eine Art emotionalen Krieg gegen alles, was mit Nintendo konkurrierte. Seltsamerweise besaß ich immer noch sowohl das Master System als auch das Mega Drive, aber das waren immer die vernachlässigten Konsolen im Haushalt. Es ist wirklich seltsam, wenn man daran zurückdenkt. Außerdem wurde Sonic dadurch zum anonymeren und deutlich weniger aufregenden Gegenstück zum besten Mario-Universum.

Natürlich könnte man argumentieren, dass der blaue Igel ein paar wirklich herausragende Spiele hatte. Aber obwohl Super Mario Bros., World, 64 und Galaxy das Plattformer-Genre in gewisser Weise revolutioniert haben, würde ich behaupten, dass die Sonic-Spiele nie auch nur annähernd an diese Höhen herangekommen sind. Natürlich werden nicht alle zustimmen, aber wenn man damals eine Sega-Konsole statt einer von Nintendo gekauft hat, hat man natürlich eine völlig andere Beziehung zu den beiden größten Ikonen der Spielwelt. Mir ist klar, dass Sonic einer von ihnen ist, auch wenn er es für mich nie war. Ich sage das, weil ich noch nie, zumindest nicht, soweit ich mich erinnern kann, ein Sonic-Spiel von Anfang bis Ende gespielt habe.

Ich habe mehrere gespielt, aber nie vom ersten Level angefangen und bin bis zu den Abspann gekommen. Aber ich habe vor, das zu ändern. Ich habe immer gedacht, dass Sonic Frontiers von 2022 gut zu mir passt, also werde ich ihm eine Chance geben. Oder besser gesagt... Ich werde das nicht einfach so machen. Ich werde mich ernsthaft mit dem Spiel hinsetzen und es von Anfang bis Ende spielen. Sonic Frontiers wird das erste Sonic-Spiel sein, das ich abschließe (oder zumindest daran erinnere), und vielleicht bringt es mich dazu, meine eher pessimistische Sicht auf den Igel zu überdenken? Ich hoffe es tatsächlich.

Sonic Adventure war mein Tor zur Sega-Welt – Marcus Persson

Ich war ziemlich spät, Sonic zu entdecken, denn obwohl ich als kleines Kind viel gespielt habe, war es ausschließlich auf Nintendo oder DOS. Der Distributor Bergsala dominierte, wie wir alle wissen, die nordischen Regionen, und das war in den frühen 90ern auf Spielplätzen sehr deutlich. Es war das NES, Game & Watch und später das Super Nintendo, über das alle sprachen. Ich erinnere mich an einen Typen in meinem Freundeskreis, der einen pechschwarzen Mega Drive hatte, komplett mit der Menacer-Waffe und vielen coolen Spielen, darunter Sonic (natürlich). In diesem Moment öffnete sich eine ganz neue Welt, und obwohl ich in Spielzeugkatalogen der damaligen Zeit auf den Mega Drive und das Master System blickte, war es Nintendo, das meine Gedanken völlig beherrschte.

Das änderte sich beim ersten Mal, als ich meinen Kumpel – David hieß er – bei ihm zu Hause besuchte und auf seinem Mega Drive spielen durfte. Ich erinnere mich, dass sein älterer Bruder es auf einer Reise nach England gekauft hatte, wo alles deutlich günstiger gekauft wurde als hier in Schweden. Es wirkte dunkler, erwachsener und einfach... Nun, kühler. Es war nicht unbedingt Sonic, sondern vielmehr dieses ganze Sega-Flair. Aber dann hat es tatsächlich eine Weile gedauert, bis zur Dreamcast, die auch meine erste Konsole wurde, die KEINE Art von Nintendo war. Und neben den offensichtlichen Spielen wie SoulCalibur, Sega Rally 2 und Ready 2 Rumble Boxing war es Sonic Adventure, das ich mir zugelegt habe, und Junge, oh Junge, diese Einführungssequenz.

Die rauen Gitarren, die Grafik – ich habe Sonic Adventure wirklich richtig gespielt, wenn Sie meine Sprache entschuldigen. Ich schaltete jeden Charakter frei, ja, sogar den schrecklich langweiligen Big the Cat und seine schlafmildernden Level – alles um das perfekte Ende mit Super Sonic zu erreichen. Danach waren Sega und die Dreamcast mein Leben, und bis heute blicke ich darauf zurück als die Konsole, die den größten Eindruck bei mir je hinterlassen hat. Es brannte intensiv, aber nur für kurze Zeit, und es war großartig. Sonic lief weiter, und ich folgte ihm, allerdings meistens, indem ich seine alten Spiele sowohl auf Xbox Live Arcade als auch in den für Xbox und PlayStation 2 veröffentlichten Kompilationen gespielt habe.

Heute betrachte ich Sega, Sonic und alles, was sie auf dem Mega Drive erreicht haben, als fast unglaublich. Ich weiß nicht, wie oft ich Console Wars von Blake J. Harris gelesen habe (im Ernst, lies es, falls du es noch nicht getan hast), und wie oft ich mich in meine eigene Recherche vertieft habe, besonders über die farbenfrohen Persönlichkeiten, die damals SOA geleitet haben. Und irgendwo tief im Inneren wünschte ich, ich könnte das Band zurückspulen und mir sofort einen Mega Drive besorgen, damals, als sie auf ihrem Höhepunkt waren.

Also... Lass uns wissen, was deine schönsten, besten und/oder lustigsten Sonic-Erinnerungen sind.