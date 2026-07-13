Schaut euch eines der coolsten Sonic-Sammelobjekte aller Zeiten an

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Ich bin sicher, niemand hat übersehen, dass der schnellste und liebenswerteste Igel der Gaming-Welt letzten Monat 35 Jahre alt wurde (etwas, das wir mit einem Tributartikel gefeiert haben). Sega und Sonic Team feiern den Anlass auf verschiedene Weise mit einer Auswahl an Merchandise, Werbung und mehr – ein konkretes Beispiel ist eine Figur aus First 4 Figures.

Sie sind bekannt für ihre stilvollen und etwas exklusiveren Kreationen, und wir fragen uns, ob sie vielleicht das coolste Sonic-Sammlerstück aller Zeiten liefern. Wir sprechen hier von einem wirklich riesigen Stück (siehe das Bild unten), komplett mit Chaos Emeralds. Wir haben noch keine genauen Details oder ein Veröffentlichungsdatum, aber die Vorbestellungen beginnen am 21. Juli, und wir werden dann wahrscheinlich mehr erfahren.

Sie können Ihr Interesse hier anmelden und erhalten dabei auch einen Rabatt von 10 Dollar.