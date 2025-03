So sehen Sie die Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 an diesem Wochenende live Die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2025 in China, die aufgrund von Covid um fünf Jahre verschoben wurden, finden an diesem Wochenende endlich statt.

HQ Zwei Wochen nach den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in den Niederlanden finden an diesem Wochenende im chinesischen Nanjing die Leichtathletik-Hallen-Weltmeisterschaften 2025 statt. Dieser Wettbewerb, der normalerweise alle zwei Jahre stattfindet, um sich mit den Freiluftmeisterschaften abzuwechseln, ist eigentlich die Ausgabe 2020, die aufgrund von Covid-19 zweimal verschoben wurde. Die Meisterschaft findet von Freitag, 21. März, bis Sonntag, 23. März, statt und wird von berühmten Athleten wie dem norwegischen Läufer Jakob Ingebrigtsen, dem amerikanischen Hürdenläufer Grant Holloway, dem schwedischen Stabhochspringer Mondo Duplantis, der kanadischen Kugelstoßerin Sarah Mitton, der kubanischen Dreispringerin Lázaro Martínez oder der spanischen Dreispringerin Ana Peleteiro besucht. So sehen Sie die Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 Die Hallen-Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2025 werden auf der Website von World Athletics übertragen. Das Anschauen ist kostenlos - abgesehen von einigen geografischen Einschränkungen, die für einige Gebiete gelten könnten -. Sie müssen sich anmelden, um es zu sehen, aber einige Veranstaltungen werden in einigen Ländern im nationalen Fernsehen übertragen (Sie können Ihr Land eingeben und die Website wird Ihnen sagen, wo Sie diese Veranstaltungen sehen können). kovop - shutterstock