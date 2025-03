Medaillenspiegel der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften: Sieg der Niederländer

HQ

Die Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften endeten am Sonntag, den 9. März, mit einem überwältigenden Sieg für Gastgeberland Niederlande mit neun Medaillen und sieben Goldmedaillen, mehr als je zuvor bei einer Hallen-Europameisterschaft. Fünf von ihnen waren am Sonntag dabei: Samuel Chapple über 800 m der Männer, Jessica Schilder im Kugelstoßen, in der 4x400-m-Staffel der Männer, über 4x400 m der Frauen (angeführt von Star Femke Bol) und eine Goldmedaille zwischen Menno Vloon und dem Griechen Emmanouil Karalis im Stabhochsprung.

Die vier Tage endeten mit den Niederlanden, Italien und Norwegen - mit zwei Goldmedaillen von Läufer Jakob Ingebrigsten - in den Top 3. Frankreich und Großbritannien gewannen weitere Medaillen, und Spanien kehrte mit 4 Medaillen und nur 1 Goldmedaille zurück, die von Ana Peleteiro im Dreisprung.



Niederlande: 7G, 2S, 0B - 9 Medaillen insgesamt

Italien: 3G, 1S, 2B - insgesamt 6 Medaillen

Norwegen: 3G, 1S, 1B - 5 Medaillen insgesamt

Schweiz: 2G, 3S, 0B - 5 Medaillen insgesamt

Polen: 2G, 1S, 1B - 4 Medaillen insgesamt

Ukraine: 2G, 0S, 0B - insgesamt 2 Medaillen

Frankreich: 1G, 3S, 4B - insgesamt 8 Medaillen

Großbritannien und NI: 1G, 3S, 3B - insgesamt 7 Medaillen

Spanien: 1G, 1S, 2B - insgesamt 4 Medaillen

Rumänien: 1G, 1S, 0B - insgesamt 2 Medaillen



Die nächste Station für viele Athleten in Apeldoorn sind die Hallenweltmeisterschaften, die am Freitag, den 21. März, in Nanjing, China, stattfinden.