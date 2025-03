Ana Peleteiro gewinnt die Goldmedaille im Dreisprung bei den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften

HQ

Ana Peleteiro hat Spanien bei den Leichtathletik-Halleneuropameisterschaften 2025 in Apeldoorn, Niederlande, die zweite Goldmedaille gesichert, die die 29-jährige Spanierin bei den Europameisterschaften gewinnt, nach einer Verletzung und einer enttäuschenden Leistung in Paris 2024, wo sie Sechste wurde - sie gewann Bronze in Tokio -. Mit 14,37 m lässt Peleteiro die Rumänin Diana Ana Maria Ion und die Finnin Senni Salmien hinter sich.

Es ist bereits ihre achte Major-Medaille, darunter ein weiteres Gold bei den Europameisterschaften (Outdoor) im Jahr 2024. Peleteiro gab zu, dass es sehr schwierig war. "Es war sehr schwierig, es war ein sehr harter Monat. Und gerade in den letzten Tagen habe ich viele persönliche Enttäuschungen und viele körperliche Schmerzen erlebt", sagte er nach dem Wettkampf gegenüber den Medien (via As).

Schließlich verwies Peleteiro auf die Kritik, die sie am Vortag am spanischen Fernsehen geübt hatte, das ihr Halbfinale am Donnerstagnachmittag nicht auf dem Sportsender Teledeporte übertrug, sondern ein Frauenspiel von Real Madrid - FC Barcelona. "Ich finde besser nicht, dass Sie die Weltmeisterschaft nicht übertragen", scherzte der TVE berichtete - am Tag bevor sie sich entschied, sie zu ignorieren.