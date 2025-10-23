Sind die Italiener zu emotional? Ferrari-Veteran Enrico Cardile erklärt den Unterschied zu Aston Martin

HQ

Enrico Cardile ist einer der Schlüsselfiguren für die unmittelbare Zukunft von Aston Martin. Der Ingenieur, der sich auf Aerodynamik spezialisiert hat, hatte seit seinem Abschluss in Luft- und Raumfahrttechnik an der Universität Pisa im Jahr 2002 für Ferrari gearbeitet, bis er im Juli 2024 von Aston Martin als neuer Chief Technical Officer eingestellt wurde, der an die Legende Adrian Newey berichtete und Andrew Green ersetzte. Der 50-jährige Italiener durfte aufgrund rechtlicher Probleme erst ein ganzes Jahr später legal bei Aston Martin anfangen.

Im Podcast "Beyond the Grid" (via ScuderiaFans) sprach Cardile über seine ersten Gefühle in einem der ehrgeizigsten Formel-1-Teams und hoffte, dass die Regeländerungen in der Formel 1 für 2026 die Möglichkeit bieten, eine schlechte Serie von Ergebnissen zu beenden und mit Fernando Alonso und Lance Stroll um Siege und sogar Weltmeistertitel zu kämpfen.

Cardile ist der Meinung, dass die Art und Weise, wie die Briten "auf Probleme reagieren", ein wesentlicher Unterschied zu der Arbeitsweise der Italiener ist, und das verschafft ihnen einen Vorteil. "In England sind die Leute weniger emotional, und ich denke, das ist eine echte Stärke. Es ist eine Sache, Leidenschaft für das zu haben, was man tut, und eine andere, Emotionen die Oberhand gewinnen zu lassen, wenn man unter Druck steht oder wenn Probleme auftreten. Hier bleiben die Menschen ruhig, konzentriert und verlieren das Endziel nicht aus den Augen."

Aston Martin arbeitet immer noch daran, das Niveau von Ferrari zu erreichen

Nach zwei Jahrzehnten in Maranello ist der Wechsel nach Silverstone eine große Veränderung. Cardile scheint glücklich zu sein und sagt sogar, dass er es liebt, "trotz des Wetters" in England zu leben, und erklärt die Unterschiede zwischen den beiden Teams.

"Zwischen Ferrari und Aston Martin spüre ich deutliche Unterschiede. Ich kann im Moment noch nicht zu viele Details verraten. Auf der einen Seite ist Ferrari ein etabliertes Unternehmen mit hochentwickelten Prozessen und Systemen, die über Jahrzehnte entwickelt wurden. Bei Aston Martin arbeiten wir immer noch daran, dieses Niveau zu erreichen, und es gibt noch viel zu optimieren."

