Ferrari gewinnt Rechtsstreit gegen Aston Martin: Enrico Cardile verstößt gegen ein Wettbewerbsverbot

Aston Martin hat im vergangenen Jahr große Investitionen getätigt, um sein Team mit einigen der besten Ingenieure zu verstärken. Die Verpflichtung von Adrian Newey war in aller Munde, denn der legendäre Ingenieur von Williams, McLaren und Red Bull, der vor Jahrzehnten mit Ayrton Senna zusammengearbeitet hat, begann am vergangenen Montag als geschäftsführender technischer Partner mit der Arbeit am Auto für 2026.

Die Ankunft von Enrico Cardile muss jedoch noch warten. Aston Martin kündigte im vergangenen Sommer die Einstellung des Ferrari-Veteranen als Chief Technical Officer an, aber nach einem verlorenen Gerichtsstreit gegen Ferrari darf Cardile erst am 18. Juli seine Arbeit aufnehmen. Der Grund dafür ist das Wettbewerbsverbot mit Ferrari, eine Klausel in Cardiles Vertrag, die zwischen den italienischen und britischen Unternehmen ausgehandelt wurde, um "andere F1-Teams daran zu hindern, sich einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie Cardile früher als erlaubt einstellen".

Als Ferrari erfuhr, dass ihr ehemaliger Technischer Direktor für das Chassis bereits bei Aston Martin angefangen hat, waren sie wütend. Ihn früh arbeiten zu lassen, würde Ferrari "irreparablen Schaden" zufügen, heißt es in der Erklärung. Ferrari beantragte daraufhin beim Gericht in Modena, dass Cardile "unverzüglich jede Form der Zusammenarbeit mit dem Aston Martin Aramco F1 Team bis zum nächsten 18. Juli einstellen soll", wie es in einer Ferrari-Erklärung hieß.

Die Nachricht ist ein Schlag für Aston Martin, das gehofft hatte, so früh wie möglich mit der Arbeit am Auto für 2026 beginnen zu können, in der Hoffnung, das Team von Lawrence Stroll mit den Fahrern Fernando Alonso und Lance Stroll zu einem Anwärter auf den Weltmeistertitel zu machen.