Aston-Martin-Chef glaubt, dass Fernando Alonso auch 2027 noch aktiv sein wird: "Sein Alter ist eine Stärke"

Formel-1-Pilot Fernando Alonso, der kürzlich sein 20-jähriges Jubiläum seiner ersten Formel-1-Weltmeisterschaft feierte, deutete kürzlich an, dass sein Rücktritt kurz bevorstehen könnte, und zwar bereits im nächsten Jahr, wenn es ihm gelingt, Aston Martin zu einem konkurrenzfähigen Team zu verhelfen.

Allerdings ist noch nichts entschieden, und Aston-Martin-Chef Andy Cowell zeigte sich überrascht von den Gerüchten und sagte, dass er noch nichts von einem Rücktritt des spanischen F1-Fahrers am Ende der Saison 2026 gehört habe.

"Ich habe mit ihm darüber nicht gesprochen. Seine Gespräche mit mir im vergangenen Jahr konzentrierten sich alle auf 2026", sagte Cowell in einer Erklärung gegenüber Motorsport. "Ich denke, Fernando denkt über das Ende des Jahres 2026 nach und darüber, was zu tun ist, aber wir geben einfach alles, um sicherzustellen, dass wir für 2026, 2027 und darüber hinaus in der bestmöglichen Position sind. Fernando hat gezeigt, dass er ein phänomenaler Wettkämpfer ist."

"Das Alter scheint für ihn keine Rolle zu spielen. Sein Alter scheint eine Stärke zu sein!", sagte Cowell, der sich über die Änderungen im Formel-1-Reglement im nächsten Jahr freut, die zu einer weißen Weste für alle Teams führen könnten und eine Chance für Aston Martin haben, aufzusteigen und ein wirklich konkurrenzfähiges Team neben McLaren, Red Bull, Mercedes oder Ferrari zu werden, mit der Arbeit von Ingenieur Adrian Newell, der letztes Jahr eingestellt wurde, aber erst in diesem Jahr arbeiten durfte.

Fernando Alonso, 44, hat 419 Grand-Prix-Starts hinter sich, mehr als jeder andere in der Geschichte, aber seit 2013 kein Rennen mehr gewonnen (218 Grand Prix ohne Sieg). Glaubst du, dass er 2026 seinen 33. Sieg hinzufügen kann... Oder 2027?