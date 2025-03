Simeone schimpft über Julians Strafstoß, Courtois antwortet: "Ich habe die Nase voll von dieser Opferrolle"

HQ

Diego Simeone, Trainer von Atlético de Madrid, wurde in der Pressekonferenz nach dem Spiel Atlético de Madrid gegen Real Madrid am Mittwoch, das Real im Elfmeterschießen gewann, sehr hitzig, kurz nachdem das Elfmetertor von Julián Álvarez aberkannt wurde, weil er den Ball mit beiden Füßen berührt hatte, bevor er... Obwohl das kaum wahrnehmbar ist.

Nach dem Spiel streiten sich viele Fans darüber, ob Álvarez den Ball mit beiden Füßen berührt hat oder nicht. Der Moment geschah so schnell und nur, weil Álvarez ausrutschte, als er zuschlagen wollte, aber unabhängig vom Grund baten die Spieler von Real Madrid den Schiedsrichter, es zu überprüfen, und der VAR erkannte es sehr schnell nicht an... was Simeone verärgerte, der in der Pressekonferenz den Reportern zurief: "Hebt eure Hände, wenn ihr gesehen habt, dass Julián den Ball zweimal berührt hat. Siehe? Niemand hebt die Hand, sagte Simeone in einen scheinbar weitgehend leeren Raum, wie auf dieser Aufnahme aus Sport zu sehen ist.

Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois reagierte unterdessen auf Simeones Schimpftirade, als er in der Mixed Zone darauf angesprochen wurde, und hielt sich nicht zurück. "Ich habe die Nase voll von dieser Opferrolle, immer über solche Dinge zu weinen. Schiedsrichter wollen einer Mannschaft nicht nützen, weder in Spanien noch in Europa. Sie sahen es klar und nannten es so."

"Sie sind Menschen, und mit der Technologie haben sie es klar gesehen. Wenn du in der ersten Minute mit 1:0 gewinnst und in der zweiten nicht spielst, ist das die Schuld ihres Spiels", fügte der belgische Torhüter hinzu, der ein ehemaliger Atleti-Spieler ist (er verlor das Champions-League-Finale 2014 gegen Real Madrid) und seit seinem Wechsel zu einem rivalisierenden Team zu einer der meistgehassten Figuren in dercolchoneros Mannschaft geworden ist. sein Namensschild an der Umgebung des Stadions wurde mutwillig beschädigt.