Real Madrid gewinnt im Elfmeterschießen im Atleti Stadion und trifft im Viertelfinale der Champions League auf Arsenal

Real Madrid hat sich nach einem epischen Achtelfinalspiel im Metropolitano-Stadion das Ticket für das Viertelfinale der Champions League gesichert. Nach Liverpool und PSG am Vortag fiel die Entscheidung in einem weiteren Elfmeterschießen: Das einzige Tor in den 120 Minuten fiel nach 27 Sekunden durch Connor Gallagher, der den Ausgleich schaffte und Real Madrid den Torvorteil aus dem Hinspiel verwehrte.

Was folgte, war ein sehr unterhaltsames Spiel, mit viel Spannung, aber sehr wenig Spannung, wenn man Tore oder gefährliche Chancen sehen wollte. Die klarste Chance von Real Madrid war ein Einzelspiel von Mbappé, das Vinícius in einen Elfmeter verwandelte... der verfehlte, nachdem er schrecklich geschossen hatte. Der brasilianische Star wurde in den letzten zehn Minuten der Nachspielzeit von Endrick ausgewechselt, und es wird viel über seine Leistung zu sprechen geben, wenn die Euphorie über den Sieg verblasst.

Schließlich gewann Real Madrid mit 4:2 im Elfmeterschießen, mit einem seltenen Umstand: Der Schuss von Julián Álvarez wurde ins Tor verwandelt, aber nicht anerkannt, weil er die Bälle vor dem Schuss mit beiden Füßen berührte, was eine große Kontroverse auslöste, da der argentinische Star auszurutschen scheint.

In der Champions League gelang es PSV, ein 2:2-Unentschieden gegen Arsenal zu erreichen, aber die Engländer gewinnen mit 9:3 nach Hin- und Rückspiel. Borussia Dortmund kam zurück und gewann mit 2:1 in Lille, und Aston Villa ließ Club Brügge keine Optionen und gewann mit 3:1 und 6:1 nach Hin- und Rückspiel. Übrig bleiben folgende Paarungen für das Viertelfinale:



Arsenal gegen Real Madrid



Paris Saint-Germain gegen Aston Villa



Barcelona vs. Borussia Dortmund



Bayern München gegen Inter