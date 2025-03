Warum wurde Julián Álvarez gegen Real Madrid ein Elfmeter aberkannt?

HQ

Das K.o.-Spiel zwischen Real Madrid und Atlético de Madrid endete auf die dramatischste Art und Weise, mit einem Elfmeterschießen, das mit 4:2 für Real Madrid endete. Antonio Rüdiger erzielte das entscheidende Tor: Lucas Vázquez verpasste seinen Schuss für Madrid, aber Mbappé, Bellingham und Valverde trafen. Auf Seiten von Atleti trafen Sorloth und Correa, aber Marcos Llorente verfehlte... und Julián Álvarez auch, aber aus einem sehr ungewöhnlichen Grund.

Zunächst traf Álvarez, aber der Elfmeter wurde vom VAR schnell aberkannt. Sie fanden heraus, dass Álvarez den Ball zweimal berührt hatte, bevor er zuschlug. Der Moment war kaum wahrnehmbar, und die Wiederholungen sorgen für eine große Kontroverse.

Die Regel ist klar: "Der Schütze darf den Ball kein zweites Mal berühren, bis er von einem anderen Spieler einer der beiden Mannschaften berührt wurde oder aus dem Spiel geht (auch ins Tor)." Mit anderen Worten, der Elfmeter darf den Ball nur einmal berühren, und im Fall von Álvarez berührt er ihn leicht (sehr leicht) mit seiner linken Berührung, bevor er mit dem rechten Fuß aufschlägt. Der Moment ist kaum wahrnehmbar, aber er ist da, und um das Ganze noch dramatischer zu machen, tut Álvarez es nur, weil es scheint, als würde es gleiten, bevor es zuschlägt.

Aus diesem Grund wurde Álvarez-Tor, der zweite von Atleti im Elfmeterschießen, nicht anerkannt (nicht wiederholt, ausgeschlossen), was Real Madrid schließlich zum Sieg und zum Einzug ins Viertelfinale verhalf, wo sie am 8. und 9. April und am 14. und 14. und 15. April auf Arsenal treffen werden.