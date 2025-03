HQ

Real Madrids Legende Sergio Ramos, der mit der Mannschaft vier Mal die Champions League gewann, darunter das berühmte Tor in der 93. Minute 2014 gegen Atleti, ist auch eine Legende für die spanische Nationalmannschaft, Weltmeister 2010 und Europameister 2008 und 2012. Ramos, der Ende März 39 Jahre alt wird, spielt jetzt in der mexikanischen Liga bei C.F. Monterrey, auch bekannt als Rayados, nachdem er 2021 Real Madrid bei PSG und Sevilla verlassen hatte. Im selben Jahr endete auch seine Zeit in der spanischen Nationalmannschaft, aber nicht freiwillig.

Albert Luque, ehemaliger Sportdirektor der spanischen Nationalmannschaft, sagte dem spanischen Radiosender Cadena Ser, dass Ramos, als er und Trainer Luis de la Fuente beschlossen, Ramos nicht mehr in die Mannschaft zu berufen, aufhörte, mit Luque zu sprechen, und ihre Freundschaft beendete: "Wir waren wie eine Familie und dort haben wir unsere Freundschaft verlassen. Ich wünsche ihm das Beste auf der Welt."

Luque erklärt, dass die Entscheidung, Ramos nicht mehr zu nominieren, darauf zurückzuführen war, dass es viele Veränderungen in der Mannschaft gab und "es eine Zeit war, in der es keine zwei richtigen Startelf in der Innenverteidigung gab. Er hat es nicht verstanden und bis heute haben wir das nicht behoben", sagte Luque, ehemaliger Fußballer, der 2005 kurzzeitig Teamkollegen war, als Luque sich aus der Nationalmannschaft zurückzog und Ramos debütierte, wobei er seine Nummer 19 erbte - obwohl er sie später in Erinnerung an Antonio Puerta, der 2007 verstarb, in 15 änderte.

Ramos bestritt von 2005 bis 2021 180 Länderspiele für Spanien, mehr als jeder andere - gefolgt von Iker Casillas mit 167 -, wollte aber laut Luque der Spieler mit den meisten Länderspielen der Welt werden, ein Rekord, der derzeit von Cristiano Ronaldo gehalten wird, 217 zwischen 2003 und heute. Luque bedauerte zwar, wie die Beziehung endete, sagte aber, dass er Ramos immer noch für den besten Innenverteidiger der Geschichte hält.

Luque wurde kürzlich der Nötigung gegen Jenni Hermoso aufgrund des Falls Rubiales für nicht schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft hat jedoch eine Wiederholung des Prozesses beantragt und erklärt, dass der Richter nicht unparteiisch gewesen sei.