Die Bank des AC Mailand ist wieder leer. Der italienische Gigant, siebenmaliger Europapokalsieger, beendete eine seiner schlechtesten Saisons, beendete die Serie A mit acht Plätzen, ohne europäische Plätze im nächsten Jahr und scheiterte im Finale der Coppa Italia gegen Bologna.

Der portugiesische Trainer kam am 30. Dezember 2024 zu Milan und löste Paulo Fonseca ab, der entlassen wurde. Sein erstes Spiel war ein großes Comeback, vom 0:2 auf 3:2, als er Inter im italienischen Superpokal besiegte. Langfristig hat sich die Lage jedoch nicht verbessert, und Milans Bank wird mit Massimiliano Allegri gefüllt, der die Mannschaft bereits zwischen 2010 und 2014 trainierte und zuletzt fast zehn Jahre lang Juventus Turin trainierte.

Mit Allegri gewann Milan 2011 eine seiner letzten Ligen (der letzte Titel in der Serie A war 2022). Allerdings hat der Klub seit seinem letzten Champions-League-Titel im Jahr 2007 (mit Ancelotti an der Spitze) kein Glück mehr in Europa und wird in der nächsten Saison nur noch im Inland spielen...