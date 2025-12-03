Serena Williams beendet die Spekulationen über ein Comeback nach der Aufnahme in Anti-Doping-Tests

HQ

Serena Williams, Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln im Einzel, beendete 2022 ihre professionelle Tenniskarriere und gewann 2017 ihren letzten Grand Slam, konnte sich aber nicht den ersehnten 24. Major-Titel sichern, der sie mit Margaret Court in die Geschichtsbücher gebracht hätte. Doch diese Woche flammten die Spekulationen über ein Comeback wieder auf... und sie musste es auf Twitter leugnen:

"Omg Leute, ich komme NICHT zurück. Dieses Waldfeuer ist verrückt", schrieb Williams, 44 Jahre alt.

Spekulationen entstanden, nachdem die International Tennis Integrity Agency (ITIA) am Dienstag bestätigt hatte, dass sie eine der Spielerinnen ist, die in ihrem Anti-Doping-Testpool enthalten sind, der von den Spielern verlangt, ihren Aufenthaltsort zu jeder Zeit und jeden Tag offenzulegen und an zufälligen Tests teilzunehmen, die für die Teilnahme an offiziellen Turnieren verpflichtend sind.

Allerdings führt die ITIA auch Serena Williams in die Liste der ehemalige Spielerinnen. Es ist unklar, warum sie in den Anti-Doping-Testpool aufgenommen werden sollte, wenn sie nicht beabsichtigt zu konkurrieren, was viele Fragen aufgeworfen hat. Sollte sie in Zukunft jedoch offiziell zu einem sanktionierten Turnier zurückkehren wollen, wäre sie zumindest nach ITIA-Standards freigegeben, aber seit 2022 hat sie nicht mehr gespielt, als sie in Vogue sagte, sie würde sich "weg" vom Tennis entfernen.

Serena Williams erhielt kürzlich in Spanien eine Ehrenauszeichnung für ihre Lebenswerke. Ihre ältere Schwester Venus Williams, 45 Jahre alt, nimmt bis heute an und kehrt bei mehreren Wildcards wie dem Washington Open zurück. Sie gewann nicht viel, genoss aber stehende Ovationen bei den US Open.