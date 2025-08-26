Venus Williams in der ersten Runde besiegt, bekommt Standing Ovations bei den US Open

HQ

Venus Williams ist bei den US Open in der ersten Runde ausgeschieden. Die 45-Jährige unterlag der an Nummer elf gesetzten Kaolina Muchova in zwei Stunden mit 6:3, 2:6, 6:1, was ihr 25. Auftritt bei der US-Opean war... und ihr viertes Erstrunden-Aus in Folge. Williams, die sieben Grand Slams gewonnen hat, gab letzten Monat ihr Comeback und gewann nur ein Einzelspiel, gegen Peyton Stearns in Washington.

Venus Williams debütierte 1997 bei den US Open, erreichte das Finale und gewann es zweimal: 2000 und 2001. 2023 unterlag sie in der ersten Runde, und viele dachten, es sei ihr letztes Mal in New York. Aber zwei Jahre später kehrte sie zurück und war trotz ihrer Niederlage immer noch konkurrenzfähig, gewann einen Satz und zeigte eine starke Mentalität.

Williams, bei der 2010 das Sjögren-Syndrom diagnostiziert wurde, eine unheilbare Autoimmunerkrankung, die Schmerzen und Müdigkeit verursachte, erinnerte sich daran, wie sehr sie sich fühlte, als sie 2020 bei den US Open verlor, und wie viel besser sie sich jetzt fühlte. "Ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, zu spielen und mich besser zu fühlen", sagte sie emotional.

Trotz ihrer Niederlage waren die Zuschauer in New York natürlich gespannt, Williams zu sehen, und waren nicht glücklich, als sie von Muchova, der Nummer 13 der Welt und Halbfinalistin des Jahres, besiegt wurde. Nach dem Spiel gestand die Tschechin, dass sie sich "gestresst" gefühlt habe, lobte aber die "unglaubliche Atmosphäre". "Ich meine, sie ist so eine Legende unseres Sports, das verstehe ich. Es ist so schön, mit ihr zu spielen und einen Platz zu teilen, und ich bin einfach froh, dass ich heute das Glück hatte, zu gewinnen."