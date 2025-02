Schiedsrichter verurteilen Angriffe und Schikanen gegen Schiedsrichter, der Jude Bellingham vom Platz gestellt hat

HQ

Die Schiedsrichter in Spanien haben eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Schikanen und Schikanen anprangern, unter denen der Schiedsrichter José Luis Munuera Montero, der am vergangenen Wochenende das Spiel zwischen Osasuna und Real Madrid leitete, von wütenden Fans von Real Madrid heimgesucht wurde. Munuera Montero zeigte Jude Bellingham die Rote Karte für schlechte Sprache, was dazu führte, dass Madrid mehr als die Hälfte des Spiels mit 10 Spielern spielte, was mit einem 1:1-Unentschieden endete.

In der Erklärung, die vom CTA (Technisches Komitee der Schiedsrichter in Spanien) veröffentlicht wurde, heißt es: "Wir, die professionellen Schiedsrichter, möchten unsere absolute Ablehnung der Angriffe und Drohungen zum Ausdruck bringen, die unser Kollege José Luis Munuera Montero über die sozialen Netzwerke erhält und die sowohl ihn persönlich als auch seine Familie betreffen."

Die Erklärung geht über den Einzelfall von Munuera Montero hinaus und sagt, dass "diese Angriffe zu dem Hass und der verbalen Gewalt hinzukommen, mit denen wir jedes Wochenende unserer beruflichen Arbeit nachgehen müssen", und warnt davor, dass sie in den unteren Kategorien häufig in körperliche Gewalt umschlagen.

Dies geschieht zwei Wochen, nachdem Real Madrid einen Brief veröffentlicht hat, in dem es heißt, dass das Schiedsrichtersystem in Spanien korrupt ist. Gestern besuchte der Verein die Büros der CTA, um VAR-Bilder und -Gespräche zu überprüfen (eine Standardpraxis, die viele Fans verwenden), und trotz der "Herzlichkeit" des Treffens behauptet der Verein, dass es eine Voreingenommenheit gegen sie gibt.