Real Madrid trotz herzlichen Besuchs der spanischen Schiedsrichterkommission immer noch von einer Schiedsrichtervoreingenommenheit überzeugt

Der Kreuzzug von Real Madrid gegen das Schiedsrichtersystem in Spanien geht weiter, aber "herzlich", als ein Vertreter von Real Madrid zur CTA (Technische Schiedsrichterkommission in Spanien) ging, um die Bilder und VAR-Gespräche vom Spiel gegen Espanyol vor zwei Wochen zu überprüfen, das Madrid nach zwei umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen verlor, was den Verein erzürnte.

Luis Medina Cantalejo, Präsident der CTA, sagte, dass das Treffen mit den beiden Direktiven von Real Madrid, darunter José Ángel Sánchez, CEO von Real Madrid, "auf herzliche Weise und mit absolutem Respekt auf beiden Seiten stattfand. Wir haben miteinander gesprochen und es ist immer gut, das zu tun. Die Schlussfolgerung ist, dass es nie schadet, sich hinzusetzen und jeder von uns seinen Standpunkt zu äußern. Es war positiv von Seiten der CTA."

Laut Quellen von RTVE oder As bleibt Real Madrid bei seiner Meinung, dass die CTA immer noch speziell auf den Verein abzielt und dass die Schiedsrichter in Spanien gegen den Verein voreingenommen sind, und war von den Erklärungen von Medina Cantalejo nicht überzeugt.

Es sollte beachtet werden, dass ein Club, der die Büros der CTA physisch besucht, um diese Art von Dateien (die nicht gesendet werden können) zu überprüfen, nichts Ungewöhnliches ist, und viele Clubs tun es... Aber dieser Fall erregte ein außergewöhnliches Maß an medialer Aufmerksamkeit, nachdem Real Madrid einen Brief veröffentlichte, in dem es hieß, dass das Schiedsrichtersystem "korrupt" sei, worauf der Präsident von LaLiga antwortete, dass Real Madrid "den Verstand verloren habe".

"Heute haben wir die passenden Stücke gesehen, mit allen Audios, von Anfang bis Ende. Die beiden Vertreter von Real Madrid haben die Fragen gestellt, sie müssen wissen, wer etwas gesagt hat, und das wurde ihnen mit völliger Transparenz gesagt", sagte Medina Cantalejo.