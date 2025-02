Jude Bellingham kritisiert das Englischverständnis des Schiedsrichters nach einem weiteren Platzverweis wegen schlechter Sprache

HQ

Jude Bellingham sah am vergangenen Samstag beim 1:1-Unentschieden gegen Osasuna die Rote Karte und wurde in der 39. Minute vom Platz gestellt. Es war der zweite Platzverweis für Real Madrid für den Engländer, und beide geschahen auf die gleiche Weise: wegen seiner Sprache. Nach Angaben des Schiedsrichters sagte er zum Schiedsrichter "f*ck you".

Laut dem Spieler sagte er jedoch "F*ck off". Er, wie auch Carlo Ancelotti, schirmen sich gegen das Verständnis des Schiedsrichters im Englischen ab, unfähig, den Unterschied zwischen einer direkten Beleidigung und einem "Ausdruck mir selbst gegenüber" zu hören. "Es gab keine Beleidigung und das ist in dem Video deutlich zu sehen. Ich richte mich nicht einmal an den Schiedsrichter, aber offensichtlich gab es ein Missverständnis", sagte Bellingham nach dem Spiel.

"Das ist eines der Dinge, die aus mir als englischer Spieler herauskommen. Ich komme aus einem anderen Land, und wenn ich auf dem Feld spreche, vor allem mit mir selbst, ist es für mich selbstverständlich, bestimmte Ausdrücke im Englischen zu verwenden", fügte er hinzu.

Letztes Jahr wurde Bellingham ebenfalls des Feldes verwiesen und für zwei Spiele gesperrt, nachdem er gesagt hatte, der Schiedsrichter habe in einem Spiel gegen Valencia gesagt, dass es "ein verdammtes Tor" sei. Er sah eine zweite Gelbe Karte. Diesmal sah er die Rote Karte von Schiedsrichter Juan Martínez Munuera. "Der Fall im letzten Jahr war komplexer. Ich glaube, ich habe mich mehr der Bestrafung geöffnet und die Sperre war fair, weil ich zum Schiedsrichter gegangen bin, aber heute bin ich nicht in die Nähe des Schiedsrichters gegangen und es gab keine Beleidigung."

Carlo Ancelotti sagte auch, dass "die Rote Karte rauskam, weil der Schiedsrichter nervös war. Bellingham hat heute nichts getan, um des Feldes verwiesen worden zu sein, absolut nichts." Bellinghams Platzverweis erfolgt nach drei Spielen ohne Sieg für Real Madrid in LaLiga, und der Verein behauptet, dass die Schiedsrichter ihnen absichtlich Schaden zufügen. "In den letzten drei Spielen sind viele Dinge passiert und jeder hat sie gesehen", sagte der italienische Trainer.