Schiedsrichter David Coote spricht nach seiner Entlassung: "Ich habe meine Gefühle und meine Sexualität versteckt"

David Coote, der Schiedsrichter, der von Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) nach einer Reihe von Kontroversen, darunter ein durchgesickertes Video, in dem er Liverpools ehemaligen Trainer Jürgen Klopp beleidigt, gefeuert wurde, hat sich zum ersten Mal seit dem Auffliegen der Affäre im November letzten Jahres öffentlich geäußert.

Coote, der einer der angesehensten Premier-League-Funktionäre war, wurde im Dezember entlassen, und der Schiedsrichter begann "eine der schwierigsten Phasen meines Lebens" und sagte sogar, dass er sich nicht sicher sei, ob "ich heute hier wäre" ohne die Unterstützung seiner Familie und Kollegen.

Coote hat sich in einem Interview mit The Sun geäußert, der gleichen Boulevardzeitung, die einige Fotos veröffentlichte, auf denen er während der UEFA-Europameisterschaft im vergangenen Sommer, bei der er als Schiedsrichter arbeitete, ein weißes Pulver schnupfte. In dem Interview und in einer Erklärung, die an Medien wie Sky Sports geschickt wurde, entschuldigt sich Coote "für jede Beleidigung, die durch meine Handlungen verursacht wurde, und für das negative Rampenlicht, das sie auf das Spiel geworfen haben, das ich liebe", und sagt, dass er "während seiner Karriere zutiefst unangenehm beschimpft wurde", während er auch enthüllte, dass er schwul ist. Also versteckte er es bis jetzt. "Meine Sexualität dazu hinzuzufügen, wäre wirklich schwierig gewesen."

"Ich habe mich erst mit 21 vor meinen Eltern geoutet. Ich habe mich erst mit 25 vor meinen Freunden geoutet. Meine Sexualität ist nicht der einzige Grund, der mich in diese Position gebracht hat. Aber ich erzähle keine authentische Geschichte, wenn ich nicht sage, dass ich schwul bin und dass ich echte Schwierigkeiten hatte, das zu verbergen."

"Ich habe meine Gefühle als junger Schiedsrichter versteckt und ich habe auch meine Sexualität versteckt - eine gute Eigenschaft als Schiedsrichter, aber eine schreckliche Eigenschaft als Mensch. Und das hat mich zu einer ganzen Reihe von Verhaltensweisen geführt."

Über das Video, in dem er sagte: "Liverpool war scheiße" und Klopp sei "ein verdammter Scheißkerl", gibt er zu, dass er nicht nüchtern war. Er gibt auch zu, dass er tatsächlich Kokain geschnupft hat: "Ich hatte Probleme mit dem Zeitplan und es gab keine Möglichkeit, damit aufzuhören. Und so befand ich mich in dieser Position, zu entkommen." Er bestreitet jedoch die Vorwürfe, er habe vor einem Spiel der Championship (Englands zweiter Liga) im Jahr 2019 darüber gesprochen, eine gelbe Karte zu geben.

Schließlich fordert er andere Menschen in seiner Situation auf, "Hilfe zu suchen und mit jemandem zu sprechen, denn wenn man es so in sich hineinstopft, wie ich es getan habe, muss es auf irgendeine Weise herauskommen."