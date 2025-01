Schiedsrichterausschuss verurteilt Drohungen gegen Schiedsrichter Michael Oliver nach umstrittener Roter Karte für Arsenal

HQ

Das Premier-League-Spiel zwischen den Wolves und Arsenal hat eine große Kontroverse ausgelöst, nachdem Schiedsrichter Michael Oliver dem Arsenal-Spieler Myles Lewis-Skelly ein rotes Auto gezeigt hatte, eine Entscheidung, die die meisten Experten für einen Fehler halten. Lewis-Skelly foulte einen Konter. Bei näherer Betrachtung wäre die logischste Reaktion eine gelbe Karte gewesen, aber der Schiedsrichter zeigte ihm direkt die Rote Karte, und der VAR griff nicht ein. Das führte dazu, dass Arsenal seit der 43. Minute mit zehn Spielern spielte.

Obwohl Arsenal am Ende mit 1:0 durch ein Tor von Riccardo Calafiori gewinnen konnte und die Wolves mit dem Platzverweis von Joao Gomes da Silva auch einen Spieler verloren, dämpfte das den Ärger der "Gooners" über den Schiedsrichter nicht, dessen Entscheidung auch bedeutete, dass Lewis Skelly drei Spiele als Sperre verpassen wird.

Viele Fans kritisierten die Entscheidung in den sozialen Medien, verglichen diese Rote Karte mit anderen, viel gewalttätigeren Aktionen, die nicht mit einer Roten Karte geahndet wurden, und verwiesen auf eine interessante Zahl: Michael Oliver hat in 55 Spielen bereits acht Rote Karten für Arsenal gezeigt, mehr als jedes andere Premier-League-Team.

Aber andere Fans gingen mit ihrer Wut noch einen Schritt weiter. So sehr, dass das PGMOL (Professional Game Match Officials Board) eine Erklärung abgegeben hat, in der die Drohungen gegen Michael Oliver und seine Familie verurteilt werden. "Kein Beamter sollte irgendeiner Form von Missbrauch ausgesetzt sein, ganz zu schweigen von den abscheulichen Angriffen auf Michael und seine Familie in den letzten 24 Stunden." Sie kündigen an, dass die Polizei diese Drohungen untersucht. "Leider ist dies nicht das erste Mal, dass ein Spieloffizieller in letzter Zeit gezwungen ist, sich mit Drohungen auseinanderzusetzen."

SkySports-Kommentator Jamie Redknapp verteidigt Oliver und beschreibt ihn als "den mit Abstand besten Schiedsrichter der Premier League" und sagt, dass diese Art von Beschimpfungen eine Schande ist und junge Schiedsrichter entmutigen wird... Auch wenn er nicht damit einverstanden ist, dass das Foul eine Rote Karte war.