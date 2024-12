Skandal in der Premier League: Schiedsrichter nach abwertenden Äußerungen über Jürgen Klopp gefeuert

HQ

David Coote, ein im englischen Fußball beliebter Schiedsrichter, wurde von der Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) nach einer Reihe von Kontroversen gefeuert, aber vor allem nach einem viralen Video, in dem er sich abwechselnd über Liverpools ehemaligen Trainer Jürgen Klopp äußert.

Das Video tauchte vor einem Monat auf, wurde aber offenbar im Jahr 2020 nach einem Spiel zwischen Liverpool und Burnley aufgenommen, das 1:1 endete. In dem Video, das im Internet weit verbreitet wurde und die Liverpool-Fans wütend machte, sprach der Schiedsrichter mit einem anderen Mann und sagte: "Liverpool war scheiße" und Klopp sei "ein verdammter Scheißkerl". "Er beschuldigte mich der Lüge. Ich habe kein Interesse daran, mit jemandem zu sprechen, der verdammt arrogant ist, also tue ich mein Bestes, nicht mit ihm zu sprechen."

Coole wurde sofort von der Premier League suspendiert, während die Schiedsrichtervereinigung PGMOL eine "gründliche Untersuchung des Verhaltens von David Coote" durchführte, die einen Monat dauerte.

Nachdem das Video viral ging und vielleicht nichts mit der Entscheidung von PGMOL zu tun hatte, veröffentlichte The Sun Fotos, die Coote beim Schnupfen von Kokain während der UEFA Euro Cup zu zeigen scheinen, bei der er als VAR arbeitete. Separate Berichte scheinen zu zeigen, dass er darüber diskutiert hatte, vor einer Meisterschaft (zweite englische Liga) im Jahr 2019 eine gelbe Karte zu verhängen.

Da seine Unparteilichkeit in Zweifel gezogen wurde, lautet das Urteil, dass Cootes Handlungen "als schwerwiegender Verstoß gegen die Bestimmungen seines Arbeitsvertrags befunden wurden, wobei seine Position als unhaltbar angesehen wurde", und er wurde mit sofortiger Wirkung entlassen.

Coote hat das Recht, gegen die Entscheidung, die dem Großteil des englischen Profifußballs die Türen verschließt, Berufung einzulegen, nachdem er seit 2018 in 112 Premier-League-Spielen gearbeitet und in 64 Premier-League-Spielen als Video-Schiedsrichterassistent (VAR) tätig war.

Die PGMOL fügt in der Erklärung jedoch auch hinzu, dass "die Unterstützung von David Coote für uns weiterhin wichtig ist und wir uns weiterhin für sein Wohlergehen einsetzen", was sich möglicherweise auf die psychischen Probleme bezieht, mit denen Coote in letzter Zeit zu kämpfen hatte, und andere persönliche und familiäre Gesundheitsprobleme, wie von FootBoom berichtet.