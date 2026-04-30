Saros Leitfaden: Wie man anfängt und alles, was du über Attribute, Waffen, Ressourcen und mehr wissen musst

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Nach einem halben Jahrzehnt Warten ist der Entwickler Housemarque endlich mit einem brandneuen Action-Titel zurück. Aufbauend auf der Formel, die bei Returnals so viele beeindruckt hat, ist das neue Saros ein nachsichtigeres Roguelite-Projekt, bei dem es feste Checkpoint-Elemente gibt und außerdem ein Fortschrittssystem, das Protagonist Arjun Devraj nach jedem Durchlauf stärker macht.

Da es viele bewegliche Teile gibt, dachten wir, es könnte hilfreich sein, einen glossarähnlichen Leitfaden zu haben, der jedes einzelne Attribut, jede 'Währung', jedes Upgrade und was man darüber wissen kann und wie man diese Informationen zu seinem Vorteil nutzen kann, um Carcosa zu erobern, einzugehen.

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Was sind Arjuns wichtigste Eigenschaften?

Zunächst einmal wirst du, wenn du die Statusseite im Spiel öffnest, eine Reihe von Wörtern bemerken, die vielleicht nicht allzu gut erklärt sind. "Befehl" und "Antrieb" sind nur zwei Beispiele für Arjuns Kernattribute, die beeinflussen, wie er im Kampf abschneidet, also lassen Sie uns eventuelle Verwirrung ausräumen.

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Fertigkeit – Dies ist das Grundniveau von Arjun zu Beginn jedes Durchlaufs. Je höher das Level, desto bessere Waffen und Fähigkeiten findest du von Anfang an in Truhen und gelegentlich auch bei besiegten Gegnern. Werkzeuge mit höherer Fertigkeit können erhöhten Schaden, zusätzliche Perks, eine ganze Reihe zusätzlicher Vorteile gegenüber niedrigeren Fähigkeiten haben, und du kannst die Grundfertigkeit dauerhaft erhöhen, indem du Upgrades am Passage und Zeitlichkeit durch das Sammeln von Lucenite in Durchläufen bekommst.

– Dies ist das Grundniveau von Arjun zu Beginn jedes Durchlaufs. Je höher das Level, desto bessere Waffen und Fähigkeiten findest du von Anfang an in Truhen und gelegentlich auch bei besiegten Gegnern. Werkzeuge mit höherer Fertigkeit können erhöhten Schaden, zusätzliche Perks, eine ganze Reihe zusätzlicher Vorteile gegenüber niedrigeren Fähigkeiten haben, und du kannst die Grundfertigkeit dauerhaft erhöhen, indem du Upgrades am Passage und Zeitlichkeit durch das Sammeln von Lucenite in Durchläufen bekommst.

Integrität – Dies ist Arjuns Gesundheitswert.

– Dies ist Arjuns Gesundheitswert.

Kraft – Dies ist Arjuns Energiewert, wobei höhere Kraftwerte die Schildfähigkeit effektiver und schneller zum Aufladen machen.

– Dies ist Arjuns Energiewert, wobei höhere Kraftwerte die Schildfähigkeit effektiver und schneller zum Aufladen machen.

Resilienz – Ein zusätzlicher Gesundheitswert. Höhere Resilienz bedeutet, dass du eine höhere Integrität hast.

– Ein zusätzlicher Gesundheitswert. Höhere Resilienz bedeutet, dass du eine höhere Integrität hast.

Command – Ein Nebenprodukt des Power-Werts. Ein höherer Befehlswert bedeutet eine größere Schildkapazität und häufigere Nutzung von Power Weapons.

– Ein Nebenprodukt des Power-Werts. Ein höherer Befehlswert bedeutet eine größere Schildkapazität und häufigere Nutzung von Power Weapons.

Drive – Die Geschwindigkeit, mit der du Lucenite erhältst – die wichtigste Ressource, um die Fertigkeit in jedem Durchlauf zu steigern.



Welche Ressourcen/Währung/Abholungen gibt es und was machen sie?



Lucenit – Das ist die Grundwährung, die man überall in Carcosa findet. Diese kleinen leuchtenden goldenen Kugeln verbessern die Fertigkeit während eines Durchlaufs und können genutzt werden, um Upgrades bei Primär am Durchgang zu kaufen, falls du genug zurückbringst.

– Das ist die Grundwährung, die man überall in Carcosa findet. Diese kleinen leuchtenden goldenen Kugeln verbessern die Fertigkeit während eines Durchlaufs und können genutzt werden, um Upgrades bei Primär am Durchgang zu kaufen, falls du genug zurückbringst.

Halcyon – Eine viel seltenere Ressource, die auf eine bestimmte Anzahl pro Biom/Region von Carcosa beschränkt ist. Es handelt sich um eine violett leuchtende Kugel, mit der man bestimmte Upgrades in The Passage kaufen kann.

– Eine viel seltenere Ressource, die auf eine bestimmte Anzahl pro Biom/Region von Carcosa beschränkt ist. Es handelt sich um eine violett leuchtende Kugel, mit der man bestimmte Upgrades in The Passage kaufen kann.

Aether – Das sind Gesundheitsabwürfe, die während der Durchläufe zu finden sind. Sie haben einen charakteristischen, leuchtend grünen Look.

– Das sind Gesundheitsabwürfe, die während der Durchläufe zu finden sind. Sie haben einen charakteristischen, leuchtend grünen Look.

Schlüssel – Werden verwendet, um bestimmte verschlossene Türen und goldene 'Truhen' zu öffnen, bevor du die Fähigkeit erhältst, diese Truhen einfach zu zerschlagen.

– Werden verwendet, um bestimmte verschlossene Türen und goldene 'Truhen' zu öffnen, bevor du die Fähigkeit erhältst, diese Truhen einfach zu zerschlagen.

Artefakte – Die Modifikatoren, die man während der Durchläufe finden kann. Diese haben ausschließlich positive Effekte, wenn die Finsternis nicht wirkt, aber auch negative Effekte, wenn die Finsternis aktiv ist.

– Die Modifikatoren, die man während der Durchläufe finden kann. Diese haben ausschließlich positive Effekte, wenn die Finsternis nicht wirkt, aber auch negative Effekte, wenn die Finsternis aktiv ist.

Adrenalin – Die positiven Effekte, die ein Artefakt haben kann.

– Die positiven Effekte, die ein Artefakt haben kann.

Korruption – Die negativen Effekte, die ein Artefakt mit sich bringen kann.



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Welche Waffenoptionen gibt es?

Es gibt zwei Haupttypen von Waffen; deine tatsächlich abfeuerbare Waffe und das sekundäre Elektrowerkzeug, das du nutzen kannst, wenn genug Energie angesammelt ist, typischerweise durch das Absorbieren blauer Projektile.



Handkanone – Eine Hauptwaffe der Handfeuerwaffe.

– Eine Hauptwaffe der Handfeuerwaffe.

Gewehr – Eine vollautomatische Hauptwaffe.

– Eine vollautomatische Hauptwaffe.

Schrotflinte – Eine Hauptwaffe im Nahkampf mit hohem Schaden.

– Eine Hauptwaffe im Nahkampf mit hohem Schaden.

Armbrust – Eine aufladbare und weitreichende Hauptwaffe.

– Eine aufladbare und weitreichende Hauptwaffe.

Chakram – Eine Hauptwaffe mit Sägeblatt, die Schaden verursacht, indem sie Klingen in Gegnern lässt und auch Klingen einzieht und einbettet.



Jede dieser Hauptwaffen gibt es in einer Vielzahl von Alternativen und Nebenoptionen, die völlig zufällig sind. Man kann eine Armbrust bekommen, die eine horizontale Anordnung von Projektilen abfeuert, oder eine, die einen sternförmigen Effekt abfeuert, oder sogar eine Handkanone für Fernkampf oder vielleicht eine, die für Nahkampf gebaut ist. Es ist ganz Glücksfall.

Jede Waffe bringt außerdem eine Reihe kleiner, völlig zufälliger Vorteile mit. Du kannst Spektral-Runden (Runden, die durch das Gelände gehen können) oder Extra-Runde (für zwei weitere Projektile pro Schuss) bekommen, und du kannst erfahren, was jeder kleinere Perk bewirkt, indem du die Ausrüstungsseite im Menü besuchst.

Was Power-Waffen angeht, gibt es auch einige Optionen.



Prominenz – Ein explosiver, RPG-ähnlicher Effekt.

– Ein explosiver, RPG-ähnlicher Effekt.

Dispiritor – Ein virusähnlicher Effekt, der einen Feind von innen heraus anvisiert.

– Ein virusähnlicher Effekt, der einen Feind von innen heraus anvisiert.

Nova Lance – Ein scharfschützenähnliches Werkzeug, das Präzision erfordert, aber wirklich hart trifft.

– Ein scharfschützenähnliches Werkzeug, das Präzision erfordert, aber wirklich hart trifft.

Illumine – Eine strahlenähnliche Waffe, die umso mehr Schaden verursacht, je länger sie einen Gegner anvisiert.



Wie Hauptwaffen haben auch Power-Waffen einzigartige Effekte, über die man auf der Ausrüstungsseite lesen kann. Das könnte ein Rückstoß-ähnlicher Effekt auf Prominenz sein, genannt Purge Blast, oder sogar ein zusätzlicher Projektil-Spawner namens Grape Missile.

Was sind Carcosan-Modifikatoren?

Ein weiterer Bereich, der zu etwas Verwirrung führen könnte, ist das Modifikatorsystem. Das ist eine Möglichkeit, das Spiel leichter oder schwerer zu machen, wobei die Belohnung weniger anspruchsvolle Kämpfe oder größere Belohnungen ist. Du kannst Schutz- und Prüfungen hinzufügen, die effektiv positive bzw. negative Modifikatoren sind, und der einzige Haken ist, dass du nur sechs von jedem Modifikator verwenden kannst und alles relativ ausbalanciert sein muss.

Was das angeht: Jeder Modifikator hat einen Wert, sodass du, wenn du Overlord Restoration aktivierst, um deine Gesundheit vor einem Bosskampf wieder aufzustocken, einen -1-Effekt erhältst, den du auslösen kannst, indem du auch Growth Incapacitor I Trial aktivierst, um den Second-Chance-Mechanismus zu deaktivieren und +1 wieder zu deiner Gesamtwertung hinzuzufügen.

Der Schlüssel ist, dass du in keine der beiden Richtungen mehr als +/-4 unausgewogen sein darfst, sei es bei Schutz- oder Prüfungen. Wir empfehlen, zu entscheiden, was du nicht brauchst, und dann Carcosan-Modifikatoren darum herum einzuführen, um das Spiel leichter zu machen, da es eigentlich keinen Grund gibt, das nicht zu tun. Das heißt, da die Hauptgeschichte oft verlangt, dass du nach wichtigen Bosskämpfen in Biomen zum Passage zurückkehrst, kannst du genauso gut die Artefakt-Zerstörungsprüfung aktivieren, um ein zufälliges Artefakt beim Erreichen eines neuen Bioms zu zerstören und eine +2-Balance-Änderung zu übernehmen, die du zu deinem Vorteil nutzen kannst, um Arjun mit Schadensverstärkungsschutz (bewertet mit -2) härter zuschlagen zu lassen. Zum Beispiel.

Darüber hinaus sind die einzigen anderen Details, die es wert sind, zu wissen, Sammelobjekte zu tun, die dem Spiel einfach mehr Worldbuilding und narrative Tiefe verleihen. Die meisten Biome bieten Audio-Logs, Holo-Logs und Textlogs zum Auffinden an, und jedes erweitert deine Datenbank, damit du mehr über Carcosa erfahren und die Bedrohungen dieser größeren Welt besser überwinden kannst.

Und das ist auch schon alles. Von hier aus geht es einfach darum, herauszufinden, was für einen funktioniert, ein wenig Glück zu haben, um die benötigten Werkzeuge zu bekommen, und dann im Kampf effektiv zu sein, Projektilen auszuweichen und im Gegenzug viel Schaden zu verursachen. Abschließend möchten wir noch hinzufügen, dass es eine gute Idee ist, alle Neuwurf-Gegenstände, die du findest, bei dir zu behalten, bis du kurz vor einem Bosskampf bist, da die meisten Bosse ein paar Container direkt vor ihren 'Räumen' haben, die du öffnen kannst. Wenn du also einen Container öffnest und nichts Wertvolles findest, kannst du zumindest mit diesen Gegenständen die Ausrüstung neu rollen und hoffentlich etwas Nützlicheres finden.

Für mehr von Saros lesen Sie unbedingt unsere begeisterte Rezension zum Spiel, um zu verstehen, warum Sie sich Housemarques neuestes Projekt anschauen sollten.