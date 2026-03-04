Rublev, Medvedev und Khachanov schaffen es, aus Dubai zu entkommen und sind bereit für Indian Wells

HQ

Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Karen Khachanov, die Spielerinnen, die nach der Schließung des Luftraums aufgrund des Nahostkonflikts in Dubai gestrandet waren, sind endlich in den Vereinigten Staaten angekommen, wo sie gegen Indian Wells spielen sollen, beginnend mit einem Freilos bis zur zweiten Runde, die am Freitag, den 6. März stattfindet. Um dem Land zu entkommen, flogen sie von Oman nach Istanbul und dann nach Los Angeles.

Daniil Medvedev gewann die Dubai-Meisterschaften, als sein Rivale Tallon Griekspoor vor dem Match zurückzog. Rublev verlor im Halbfinale gegen Griekspoor.

Weitere Spieler in der Region, die noch gestrandet sind, sind Holger Rune und seine Mutter Aneke Rune, die sagte, dass der 22-jährige dänische Spieler große Angst hatte. Der Krieg hat auch Störungen bei aktiven Turnieren verursacht, wie etwa ein ATP Challenger in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der evakuiert wurde, als in der Gegend Explosionen zu hören waren.