Ruben Amorims schreckliches Vermächtnis für Manchester United, in den Statistiken

Ruben Amorim wurde gestern von Manchester United entlassen, womit eine 14-monatige Amtszeit endete (seit er im November 2024 von Sporting CP abgelöst wurde, um Erik ten Hag zu ersetzen), womit die als "nicht nachhaltige" Beziehung zu den Führungsebenen des Vereins beschrieben wurde. Sein Vermächtnis wird eines der schlechtesten in der Geschichte des Vereins sein, und er konnte das Schiff nicht drehen... obwohl er beinahe einen großen Titel gewonnen hätte, die Europa League.

Amorim gewann nur 24 seiner 63 Spiele für United, was einer Siegquote von 38,71 % entspricht, was die schlechteste Quote eines United-Trainers seit Ralf Rangnicks 37,9 % in den 1970er Jahren ist. Im Vergleich dazu hatte der Mann, den er ersetzte, Erik ten Hag, eine Siegquote von 54,69 % bei doppelt so vielen absolvierten Spielen – 128.

In der vergangenen Saison kam er in der Europa League nahe an einen großen Erfolg, aber das steht im starken Gegensatz zur Premier League, in der Manchester United in der Saison 2024/25 den 15. Platz belegte – mit Abstand das schlechteste Ergebnis der Geschichte: die wenigsten Siege, 11, die meisten Niederlagen, 19, und die wenigsten Tore, 44. Davor war ihr schlechtestes Ergebnis in der Premier League in der Vorsaison der achte Platz.

Ein Sieg im Europa-League-Finale hätte den Schmerz der Saison gemildert, doch selbst dort verloren sie mit 0:1 gegen Tottenham Hotspur...

Und die Saison 2025/26 begann auch nicht viel besser, ihr schlechtester Saisonstart seit 1992/93, mit nur sieben Punkten aus den ersten sechs Ligaspielen. Insgesamt gewann Amorims United 1,43 Punkte pro Spiel, der niedrigste Wert seit Sir Alex Fergusons Weggang.

Die Lage verbesserte sich etwas und Amorim verließ den Klub mit United auf dem sechsten Platz, aber nur drei Siege in den letzten elf Spielen. Und vielleicht der miserabelste Tag seiner Amtszeit, die Niederlage gegen Grimsby Town im EFL Cup, ein Viertligistenteam, im vergangenen August, brach offenbar Rekorde als die größte finanziell einseitige Niederlage in der Geschichte des englischen Fußballs: Uniteds Kaderwert war laut Planet Football 257-mal höher als der von Grimsby.

Nun stellt sich die Frage, ob sein Nachfolger, bisher U18-Trainer Darren Fletcher, die Ergebnisse verbessern kann, da er voraussichtlich für den Rest der Saison in dieser Rolle bleibt, bevor er im Sommer nach einem neuen Trainer sucht.