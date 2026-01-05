Manchester United entschied sich, Ruben Amorim vor dem 1:1-Unentschieden gegen Leeds United zu entlassen

HQ

Ruben Amorim wurde am Montagmorgen von Manchester United entlassen, nachdem er am Sonntag ein 1:1-Unentschieden gegen Leeds United gespielt hatte. Die Entscheidung war jedoch bereits vor dem Spiel am Sonntag getroffen worden, so The Telegraph, und sie erfolgte nach einem Treffen zwischen Amorim und Jason Wilcox, dem Fußballdirektor.

Laut diesem Bericht glaubte Wilcox, dass die Beziehung nach dem Treffen am vergangenen Wochenende "nicht nachhaltig" sei, das "ein positiver Blick auf die Entwicklung des Teams sein sollte", doch Amorim "explodierte", als Wilcox sich gegen Amorims 3-4-3-taktische Formation stellte.

Amorims wütende Reaktion führte dazu, dass Wilcox der Vereinsführung mitteilte, Amorim habe "United so weit geführt, wie er konnte", und eine Entscheidung wurde von Wilcox und Omar Berrada, dem Geschäftsführer, mit Unterstützung des Vorstands getroffen. Sie gaben es Amorim am Montagmorgen bekannt.

Ruben Amorim "explodierte" und die Presse bemerkte es am Sonntag

Einen Tag zuvor war Amorim wütender als sonst, als er sagte, er sei zu Manchester United gekommen, "um Trainer zu sein, nicht um Trainer zu sein", was andeutete, dass er zu einem taktischen Stil gezwungen werde, mit dem er nicht einverstanden war, und sogar sagte, dass "jede Abteilung, die Scouting-Abteilung, der Sportdirektor, sollten ihren Job machen".

Er sagte außerdem, sein Name sei "nicht Tuchel, Conte, Mourinho, sondern ich bin der Trainer von Manchester United und es wird 18 Monate so bleiben oder wenn der Vorstand einen Wechsel entscheidet", was darauf hindeutet, dass andere, erfahrenere Trainer vielleicht nicht die gleichen Anforderungen wie Druck erhalten haben wie er.