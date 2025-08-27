Manchester United erleidet "eines der peinlichsten Ausscheiden der Geschichte" gegen Viertligisten

HQ

Chaos beim EFL Cup oder League Cup (oder wie es jetzt heißt, Carabao Cup). Einer der wenigen Wettbewerbe, der den Fans von Manchester United in letzter Zeit etwas Freude bereitete (sie gewannen 2023 und 2017), hat nun für eine der größten Demütigungen aller Zeiten gesorgt: Sie wurden von Grimbsy Town besiegt, einem Verein aus der League Two (der vierten Liga des englischen Fußballs).

Die zweite Runde des EFL Cups sollte für einen Erstligisten wie Manchester United eine Formalie sein, auch wenn sie sich in einer ihrer schlimmsten Momente befinden. Die letzte Saison war grauenhaft, mit der Rettung, das Finale der Europa League zu erreichen... aber er verlor es gegen Tottenham Hotspur und vergab damit seine einzige Chance, in Europa zu spielen. Und nun verabschieden sich die Red Devils von einem weiteren Wettbewerb... noch im August.

Grimsby Town überraschte Manchester United mit zwei Toren in der ersten Halbzeit. Doch die Mannschaft von Ruben Amorim kämpfte sich zurück und hatte naturgemäß 71 % Ballbesitz, und Mbuemo und Harry Maguire später in der 89. Minute sorgten für den Ausgleich. Es folgte ein Elfmeterschießen, das 12:11 für diesen bescheidenen Klub aus Cleethorpes, North East Lincolnshire, endete. Mbuemo schoss zwei Elfmeter... aber den zweiten und letzten verpasste. Auch Matheus Cunha verschoss einen Elfmeter.

"Was für eine Blamage für Manchester United. Wie geht es für Ruben Amorim weiter?", fragt Chris Sutton, ehemaliger Premier-League-Stürmer bei BBC. Obwohl Manchester United natürlich alle Statistiken besitzt, ist der BBC-Experte der Meinung, dass "sie es in vielerlei Hinsicht verdient haben, für die Art und Weise, wie sie innerhalb der 90 Minuten gespielt haben".

Wirklich, wirklich harter Abend für die Fans von Manchester United.