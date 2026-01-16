Roger Federer hofft, dass Carlos Alcaraz die Australian Open gewinnt: "Es wäre ein unglaublich besonderer Moment für das Spiel."

HQ

Die Australian Open 2026 beginnen an diesem Sonntag im Hauptfeld, und Jannik Sinner sowie Carlos Alcaraz sind die Hauptanwärter auf den ersten Grand Slam des Jahres. Roger Federer, der ehemalige Schweizer Spieler, der zwischen 2004 und 2018 sechsmal die Australian Open gewann (was schließlich sein letzter Grand Slam war), besuchte die Australian Open und wurde zu dieser neuen Tennisära interviewt, wobei er die Rivalität zwischen Italien und Spanier als "wunderbar" bezeichnete, da er sah, wie "alle versuchen, mitzuhalten und sich davonzuziehen".

Federer hat sich jedoch für das bevorstehende Turnier auf die Seite eines von ihnen gestellt: Carlos Alcaraz. Der Spanier wird im Mai 23 Jahre alt, und wenn er die Australian Open 2026 gewinnt, würde er mit nur 22 Jahren den "Career Grand Slam" (mit Australian Open, Roland Garros, Wimbledon und US Open) absolvieren.

"In seinem jungen Alter wäre es verrückt, den Karriere-Grand-Slam zu vollenden. Mal sehen, ob er diese Woche verrückt werden kann. Ich hoffe, er tut es, denn für das Spiel wäre es ein unglaublich besonderer Moment."

Federer gewann seine ersten Grand Slams mit 21 Jahren (Wimbledon 2003), beendete den Karriere-Grand-Slam aber erst 2009, als er im Alter von 27 Jahren sein einziges Roland Garros gewann.

Rafa Nadal ist bis heute der jüngste Spieler, der den Grand Slam in der Open Ära absolvierte, als er 2010 die US Open gewann. Er war damals 24 Jahre alt (Nadal gewann seinen ersten Grand Slam, Roland Garros 2005, im Alter von 19 Jahren und 3 Tagen.

Jannik Sinner war 22, als er seinen ersten Grand Slam, die Australian Open 2024, gewann. Er wird im August 25, was bedeutet, dass er Roland Garros gewinnen könnte, sein einziger fehlender Grand Slam, davor...