Die Australian Open 2026 haben offiziell mit den Qualifikationsrunden begonnen, obwohl die gesetzten Spieler erst nächste Woche starten werden. Jannik Sinner wird versuchen, seine 2000 Punkte aus dem Vorjahr zu verteidigen, die entscheidend sind, wenn er bald die Weltranglistenerste von Carlos Alcaraz zurückholen will.

Unterdessen strebt der Spanier seinen ersten Australian-Open-Titel an – den einzigen Grand-Slam, den er bisher nicht gewonnen hat. Aufgrund der Setzliste könnte Alcaraz, falls er das Finale erreicht, am 1. Februar auf Jannik Sinner treffen... und Alcaraz hat bereits sein erstes Duell mit Sinner, einem Ausstellungskampf in Südkorea, gewonnen.

Die Theorie, die vorhersagen könnte, dass Carlos Alcaraz die Australian Open 2026 gewinnen wird

In den letzten Tagen kursiert eine Theorie, die vorhersagen könnte, dass Alcaraz am Ende die Australian Open gewinnen könnte. Wie von ESPN mitgeteilt, wird Alcaraz in diesem Jahr seine fünfte Australian Open spielen... und davor gewannen Roger Federer (2004), Rafa Nadal (2009) und Jannik Sinner (2004) ihr erstes Australian Open-Turnier – auch das fünfte Mal, dass sie daran teilnahmen.

Noch erstaunlicher ist, dass alle drei 22 Jahre alt waren, als sie den Titel zum ersten Mal gewannen. In allen drei Fällen war es auch ihr erstes Australian-Open-Finale. Alcaraz hat zuvor noch nie das Finale der Australian Open erreicht.

Glaubst du an das Schicksal? Es könnte (und das ist es mit aller Sicherheit) ein großer Zufall sein, aber wenn Alcaraz dieses Jahr die Australian Open gewinnt, würde der Trend weitergehen...