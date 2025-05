Rodrygos Abgang von Real Madrid scheint von Tag zu Tag wahrscheinlicher zu werden: Er verpasst morgen ein weiteres Spiel

HQ

Rodrygo war eines der wichtigsten Mitglieder der Offensivkraft von Real Madrid und ein Schlüsselspieler für die Titel in der LaLiga und der Champions League in den Jahren 2022 und 2024. Aber in diesem Jahr ist der 24-jährige brasilianische Rechtsaußen in den Hintergrund gedrängt worden, was angesichts der Ankunft von Kylian Mbappé und des Starstatus von Vinícius Jr. zu erwarten war. Diese Saison war jedoch ungewöhnlich schlecht, mit nur 15 Toren in 50 Spielen, und die überwiegende Mehrheit davon in der ersten Saisonhälfte.

Rodrygo bestritt die letzten beiden Ligaspiele nicht: Das Spiel gegen Celta de Vigo verpasste er wegen Fieber, aber auch beim Clásico gegen Barcelona fehlte er. Ancelotti sagte heute in der Pressekonferenz, dass "er sich nicht gut von dem Fieber erholt hat und mir sagte, dass er Schmerzen in einem Bein hatte, ich weiß nicht welches".

Rodrygo verließ das Training heute vorzeitig und steht auch nicht im Kader für das Spiel am Mittwoch gegen Mallorca, in einer Liste, in der auch Vinícius verletzungsbedingt nicht aufgeführt ist, so dass Mbappé und Endrick wahrscheinlich in der Startelf stehen werden.

Fragen zu Rodrygos Zukunft bei Real Madrid

Mehrere Medien in Spanien haben Gerüchte über Rodrygos Zukunft verbreitet. Anscheinend fühlt sich der Spieler in der Mannschaft nicht wohl, fühlt sich ausgegrenzt und hat psychische Probleme. Einige sagen sogar, dass sich seine Beziehung zu seinen Partnern verschlechtert hat, obwohl Ancelotti sagte, dass "jeder Rodrygo liebt, besonders ich", und fügte hinzu, dass "wenn es einem Spieler (körperlich) nicht gut geht, geht es ihm auch nicht gut. Er will seine Qualität zeigen und der Mannschaft helfen."

Viele Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass Rodrygo in diesem Jahr einer der hochkarätigen Abgänge von Real Madrid sein könnte. Da in diesem Jahr mindestens drei Neuzugänge erwartet werden (darunter Trent Alexander-Arnold), müssen einige Spieler den Verein möglicherweise verlassen. Wird Rodrygo in der nächsten Saison bei Manchester City, Chelsea oder Liverpool landen? Vielleicht wird Saudi-Arabien auf ihn bieten, da sie wissen, dass Vinícius bei Real Madrid verlängern wird. Vorher wird Xabi Alonso aber noch etwas zu sagen haben...