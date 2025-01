Mohamed Salah und Rodrygo sind die nächsten Ziele für die Saudi Pro League

HQ

Al-Hilal, der saudische Pro-League-Klub, der vor zwei Jahren mit der Verpflichtung von Neymar für Schlagzeilen sorgte, erkennt, dass der brasilianische Star den Verein im Grunde genommen verlassen hat, und verhandelt mit Klubs in der nordamerikanischen MSL. Der Tabellenführer der saudischen Liga ist auf der Suche nach einem Ersatz, und zwar mit einem renommierten Star: jemandem, der nicht nur guten Fußball spielt, sondern auch internationale Anerkennung bringt.

Rudy Galetti, Reporter von TeamTalk, hat gesagt, dass ihre Strategie darin besteht, Neymar am Ende der Saison zu ersetzen, und sie haben zwei Top-Kandidaten auf der Liste: Mohamed Salah und Rodrygo Goes.

Salah, 32, ist genauso alt wie Neymar, aber er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere und spielt seine bisher beste Saison bei Liverpool. Trotzdem läuft sein Vertrag in diesem Sommer aus und er ist überzeugt, dass Liverpool ihn nicht verlängern wird und 2025 sein letztes Jahr sein wird. In diesem Alter scheint es wahrscheinlich, in die saudische Liga zu gehen und in die Fußstapfen von Cristiano Ronaldo oder Benzema zu treten.

Die zweite Wahl für Al-Hilal ist überraschender. Rodrygo ist viel jünger, 24 Jahre alt, und hat einen Vertrag bis 2028 bei Real Madrid. Mit Vinícius und der Ankunft von Mbappé und Endrick ist die Offensivposition in Madrid jedoch gut besetzt. Wenn sie einen neuen Stürmer verpflichten würden, könnte Rodrygo trotz seines Talents das schwächste Glied für Real Madrid sein, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er den Verein verlässt...