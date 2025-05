Bestätigt: Xabi Alonso wechselt am 1. Juni zu Real Madrid, rechtzeitig zur Klub-WM

HQ

Xabi Alonso ist nun so gut wie bestätigt, dass er nächsten Monat zu Real Madrid wechseln wird, und es werden weitere Details zu seinem Vertrag bekannt gegeben, der am 1. Juni beginnt. Damit wird der 43 Jahre alte Trainer, der sich am vergangenen Sonntag mit einer 2:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund von Bayer Leverkusen verabschiedete, bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft für Real Madrid auf der Bank sitzen.

Mehrere Quellen haben dies bestätigt, darunter RTVE, der spanische öffentlich-rechtliche Sender, was wenig Spielraum für Fehler lässt. Auf diese Weise ist der einzige noch verbleibende Zweifel an dem Deal ausgeräumt, ob Alonso rechtzeitig zur FIFA Klub-Weltmeisterschaft kommen würde oder nicht. Und laut AS wird Alonso mit drei neuen Spielern ergänzt: Trent Alexander-Arnold (Rechtsverteidiger) und zwei weiteren Verteidigern: einem Innenverteidiger und einem Linksverteidiger.

Alonso wurde am vergangenen Sonntag in Leverkusen herzlich verabschiedet, aber in drei Wochen wird er für eine extrem kurze "Saisonvorbereitung" in Madrid sein, wenn Real Madrid am 18. Juni in Miami sein erstes Spiel der FIFA Klub-Weltmeisterschaft bestreitet. In der Zwischenzeit werden mehrere Spieler von Real Madrid, darunter Mbappé und Tchouaméni, das Halbfinale der Nations League bestreiten. Eine sehr kurze Zeit für Alonso, um einige Veränderungen in der angeschlagenen Mannschaft vorzunehmen, da es in einer enttäuschenden Saison ohne große Trophäen nicht gelungen war, aus Mbappés Talent Kapital zu schlagen.