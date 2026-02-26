Resident Evil Requiem Leitfaden: Alle sicheren Kombinationen

HQ

Wie so oft in Resident-Evil-Spielen stoßen wir immer wieder auf versteckte Codes, Kombinationen oder einfach Rätsel, die wir nicht lösen können. Da viele Spieler sich nicht den Kopf zerbrechen wollen, um hier und da nach Notizen zu suchen oder jede mögliche Kombination auszuprobieren, bis sie zufällig die Safes öffnen (ich habe das selbst gemacht, wenn mir wirklich langweilig war), haben wir alle Safe-Kombinationen im Spiel an einem Ort zusammengebracht.

Offensichtlich ist es ein Spoiler, den Ort und die Kombination der Tresore zu kennen, also wenn du dein Spielerlebnis nicht verderben willst, solltest du aufhören zu lesen. Wir haben die Kombinationen nach ihrem Standort im Spiel getrennt und beginnen mit der Klinik.

Rhodes Hill-Kombinationen



Erkennungsraum-Sicherheitscode: 30 rechts, 10 links, 50 rechts



Bar- und Pausenraum-Sicherheitscode: 10 links, 80 rechts, 30 links



Keller-Tresorcode: 60 rechts, 40 links, 80 rechts



ARK-sichere Kombinationen



Sterilisationsraum-Sicherheitscode: 10 rechts, 90 links, 20 rechts



Überwachungsraum-Sicherheitscode: 50 links, 60 rechts, 80 links



