Resident Evil Requiem Leitfaden: Wo man Graces S&S M232-Waffe findet

Resident Evil Requiem ist voller Geheimnisse, versteckter Objekte und viele Geheimnisse. Leider können wir die Schauplätze nicht in Ruhe erkunden, weil ständig Feinde in der Nähe lauern, sodass wir viele wichtige Dinge verpassen können. Die S&S M232-Waffe ist eines dieser Gegenstände, die wir, wenn wir abgelenkt werden oder nicht alle Gebiete gründlich erkunden, übersehen werden und ohne die beste Pistole für Grace im gesamten Spiel zurücklassen.

Es befindet sich im Klavierraum der Rhodes Hill Clinic, links hinter der Bar und neben einem der Tresore in der Umgebung. Sei vorsichtig mit dem Sänger und den Zombies in diesem Raum, denn sie können dich leicht umzingeln.

Im selben Raum befindet sich auch eine antike Münze, und wenn Sie wissen möchten, wofür sie gedacht ist, können Sie diesen Leitfaden lesen. Wenn du mehr Tipps möchtest, um dein Resident Evil Requiem -Abenteuer etwas erträglicher zu machen, schau dir unseren Leitfaden für nützliche Tipps fürs Spiel an.

Habt ihr viel Spaß mit Capcoms neuem Spiel?

