Resident Evil Requiem Der Regisseur sagt, er wird eines Tages das Geheimnis von Leons Ehe enthüllen

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Ein Detail, das viele Fans in Resident Evil Requiem bemerkten, ist, dass man, wenn man Leons Modell genau betrachtet, einen Verlobungsring erkennen kann, der darauf hindeutet, dass er mit jemandem verheiratet ist. Das Internet wurde bald mit Theorien überschwemmt: Ist es Ada? Ist es Claire? Es gab sogar diejenigen, die wollten, dass es Sherry ist (obwohl das eine ziemlich fragwürdige Wahl wäre). Selbst bei der Ankündigung des Requiem-DLCs zeigte der Regisseur des Spiels, Koshi Nakanishi, kurz als Scherz einen scheinbaren Dating-Simulator basierend auf Resident Evil Requiem mit Leon.

Eurogamer interviewte den Regisseur und fragte ihn natürlich nach Leons Hochzeit, worauf Nakanishi antwortete: "Die Antwort wird eines Tages klar werden, aber noch nicht. Was wir in der letzten Szene vermitteln wollten, ist einfach: Leon hat jetzt einen 'Ort, zu dem er nach Hause gehen kann', und wir hoffen, Sie können sich die friedlichen Momente vorstellen, die er dort verbringt. Leon ist ein Mann, der sehr wenig über die wirklich wichtigen Dinge sagt, aber er würde sich ohne zu zögern opfern, um ein Leben direkt vor seinen Augen zu retten. Was bedeutet sein Ring also? Entschlossen? Oder ein Gelübde? Er wird die Antwort vielleicht nie selbst aussprechen, aber jetzt, nach einem langen Kampf, hat er einen 'Ort, zu dem er nach Hause gehen kann'. Reicht das nicht?"

Was denkst du? Werden wir die Antwort im Requiem-DLC erfahren? Was ist deine Theorie? Falls du das Spiel noch nicht durchgespielt hast, empfehlen wir, unsere Rezension zu lesen und dir unsere Spielführer anzusehen.