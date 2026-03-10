Resident Evil Requiem bestätigt DLC, das die Geschichte, den Fotomodus und mehr erweitert

HQ

Resident Evil Requiem ist eines der besten Spiele der Serie, wie wir in unserer Rezension erwähnt haben, und die Verkaufszahlen bestätigen, dass Fans es ebenfalls für ein großartiges Spiel halten.

Wie bei den neuesten Veröffentlichungen der Serie üblich, hat der Spielleiter Koshi Nakanishi auf X eine Nachricht geteilt, in der bestätigt wird, dass neue Updates für das Spiel erscheinen, wie zum Beispiel das gestern veröffentlichte, das neben Fehlerbehebungen auch einen Fotomodus und ein Minispiel im Mai enthalten wird. Der Spielleiter hat bestätigt, dass an einer Erweiterung der Spielgeschichte, also DLC, gearbeitet wird.

Im Moment wissen wir nicht, wann diese Story-Erweiterung veröffentlicht wird. Der Regisseur selbst gibt zu, dass es einige Zeit dauern wird, bis es fertig ist, aber wir wissen, dass es eine neue Gelegenheit ist, tiefer in die Geheimnisse rund um die Geschichte von Requiem einzutauchen. Vielleicht werden unsere Vorhersagen, die wir zusammen mit dem offiziellen Zeitplan gemacht haben, wahr werden...

Und falls du das Spiel noch nicht durchgespielt hast, empfehlen wir, dir unsere Guides anzusehen.

Was erhoffst du dir im Resident Evil Requiem DLC zu sehen?