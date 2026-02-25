HQ

Was für eine Fahrt. Das ist der beste Weg, wie ich diese Rezension beginnen kann. Capcom hat erneut bewiesen, warum Resident Evil weiterhin eine Fanliebling und gefeierte Serie ist – vielleicht die Videospiel-Horrorserie, an der alle anderen gemessen werden müssen. Für diese Rezension möchte ich nicht um den heißen Brei herumreden; Das neueste und neunte Hauptkapitel, Resident Evil Requiem, ist ein fantastisches Beispiel dafür, warum diese Serie weiterhin gedeiht – es ist ein wirklich großartiges Erlebnis, das dich vor Freude lächeln, vor Angst zittern und vor Nervenkitzel die Faust in die Luft strecken lässt. Aber nur weil es all diese Grundprinzipien trifft, heißt das nicht, dass Requiem ein unerschütterliches Kapitel ist, denn es hat seine Laster und Risse. Doch wenn man ein Videospiel als Ursache für Spaß ist, bietet dieses Spiel das in großer Fülle.

HQ

Siehst du, ich beneide Capcom und die Aufgabe, neue Resident-Evil-Spiele zu machen, eigentlich nicht. Ich sage das, weil es im Grunde zwei Denkrichtungen für die Serie gibt: Eine, die sich um Angst und das Ausgeliefertsein tödlicher Monster dreht, die oft von einer Liebe zu Resident Evil 2 getrieben werden, und dann den Wunsch, diese Monster als furchtloser 80er-Jahre-Actionstar zu bekämpfen, hauptsächlich angetrieben von der Liebe zu Resident Evil 4. Vor diesem Hintergrund ist es niemals eine einfache Aufgabe, ein Resident Evil-Spiel zu machen, da die Serie weiterhin auf diese beiden Zielgruppen zugeschnitten sein muss, was auch in Requiem sehr, sehr offensichtlich ist.

In der Anfangsphase dieses Spiels, die ersten paar Level im Wrenwood Hotel und in der Klinik, bieten einige der besten Horror-Momente, die die Serie je geliefert hat. Grace Ashcroft ist ein ausgezeichnetes Hauptperson, aber es sind die Atmosphäre, das Leveldesign, die straffe Munitionswirtschaft, die Gegnertypen und das überwältigende Gefühl für Gefahr, die diese Teile des Spiels besonders hervorheben. In den ersten Stunden entwickelte ich den Eindruck, dass Capcom Requiem eher als Hommage an Resident Evil 2 gestaltet hatte (etwas, das mich sehr berührt), wobei Horror und Angst über Action gestellt wurden, obwohl auch Leon S. Kennedy ein spielbarer Protagonist war. Dieser Teil des Spiels ist außergewöhnlich gut zusammengestellt und behandelt alle typischen Elemente der Serie – sei es kompaktes Inventar und begrenztes Ressourcenmanagement, Rücklaufen und Metroidvania-ähnliche Fortschritte, fesselnde, aber nie übermäßig schwere Rätsel, die lohnende Belohnungen bieten – während dir diese nagende Angst folgt und dich darum sorgt, was jede Ecke, Riss und Spalten können sich verbergen. Dieser Teil von Requiem ist klassisches Resident Evil vom Feinsten und zeigt, dass es nur sehr wenige Serien gibt, die mit dem mithalten können, was dieser Titan erreichen kann.

Werbung:

Doch dann ändert sich im Verlauf der Geschichte, als Leon das Steuer von Grace übernimmt. Ob er nun durch die Flure der Klinik oder sogar die heruntergekommenen Straßen von Raccoon City schlendert – vielleicht kehrt Ihr Lieblings-Resident-Evil-Held zurück, denn Fans von Resident Evil 4 kennen und lieben ihn, töten Zombies und Monster ohne Reue und treten alles, was ihm widerspricht, rund. Das ist ein großer Bruch mit den herzzerreißenden Horror-Bühnen als Grace, denn Leon wird aktiv ermutigt, alles auch nur annähernd Schurkische zu erledigen und Actionszenen und Setpieces zu bieten, die sogar mit den actionorientierteren Kapiteln der Serie konkurrieren können. Wenn du den eher horrorartigen Ansatz bevorzugst, könnte dich das stören, aber es funktioniert tatsächlich sehr effektiv, sowohl als Abwechslung von den erdrückenden Angstabschnitten als auch weil Leon all die Jahre später ein zeitloser und exzellenter Charakter bleibt. Seine Actionhelden-Witze und Witze, sein unbeugsamer Antrieb und seine furchtlose Natur, sein nie endender Kampf um den Schutz derjenigen, die seine Stärke brauchen – Leon ist ein äußerst bewundernswerter Held, mit dem man es einfach lieben kann, wiedervereint zu sein.

Zugegeben, es gibt Momente, in denen ich finde, Capcom geht ein bisschen zu weit, genauso wie Resident Evil 4 Szenen hat, die selbst für Resident Evil zu lächerlich wirken. So sehr ich es liebe, als Leon gegen Kettensägen-Zombies und mutierte Fleischklumpen zu kämpfen, wirkt es etwas zu polarisierend für das, was Requiem sonst sein möchte, wenn wir unseren Actionhelden in einer Hochgeschwindigkeits-Motorradverfolgung verfolgen, die Clouds ersten Kampf mit Roche in Final Fantasy VII am meisten ähnelt.

Werbung:

Ebenso gibt es aus spielerischer Sicht immer ein paar kleine Probleme, die man gerne behoben sehen würde, sei es dass bestimmte Rätsel zu obskur wirken, die Gegenstandswirtschaft, die einen manchmal aus purer Verzweiflung wegen fehlender Werkzeuge wild durch Gebiete rennen lässt, und die Bosskämpfe in Requiem lassen im Vergleich zu früheren Kapiteln etwas zu wünschen übrig. Ich weiß, dass Stalker erdrückend sein können, aber es gab Zeiten, in denen es sich anfühlte, als fehlte diesem Spiel diese bedrückende Kraft, die mich dazu brachte, Dinge zu überstürzen, die ich sonst vorsichtig geplant hätte. Letztlich sind viele dieser Kritikpunkte ziemlich trivial, und ich kann auch nachvollziehen, was Capcom mit der Action-Horror-Trennung erreichen wollte, aber ich kann nicht anders, als zu denken, dass es von Anfang bis Ende eher das eine oder das andere hätte sein sollen.

HQ

Positiv ist, dass Zeit darauf verwendet werden muss, die RE Engine erneut hervorzuheben, denn sie bleibt eines der beeindruckendsten technischen Werke der Spielewelt. Capcom kann diese Engine in allen möglichen verschiedenen Serien zum Laufen bringen, und das Endergebnis ist meist immer beeindruckend und effektiv, wobei Requiem nur das neueste Beispiel ist. Dieses Spiel ist erstaunlich schön und spielt sich auf der PS5 wie ein Traum. Die Optik und die Performance sind erstklassig, und ich bin nur auf einen auffälligen Fehler gestoßen, nämlich ein sehr, sehr kleiner visueller Fehler, bei dem eine Schrotflintenschleuder effektiv T-posiert und aufrecht stand. Ansonsten war meine Erfahrung mit Requiem makellos.

Kurz gesagt: Requiem ist nichts anderes als ein ausgezeichnetes Horror-Videospiel, aber wie sehr du es liebst, hängt davon ab, in welche Denkrichtung du für die Resident-Evil-Spiele als Ganzes gehörst. Ich liebe Leon als Helden, aber ich hätte mir gewünscht, dass Grace etwas mehr im Rampenlicht steht und Capcom uns ein bisschen mehr von den klassischen Metroidvania-ähnlichen Levels gibt, bei denen man Rätsel lösen und kreative Wege finden muss, um voranzukommen. Eine eher 60-40-Aufteilung zwischen Grace und Leon hätte perfekt zu mir gepasst, aber ich verstehe auch, dass es viele RE4-Fans geben wird, die genau schätzen, wie Requiem aufgebaut ist und wie es dem entspricht, was sie als perfekte Art ansehen, einen Titel in dieser Serie zusammenzustellen. Auch das sind triviale Kritikpunkte im großen Ganzen.

Egal, wo man auf diesem Spektrum steht, egal wie wählerisch man bei der Resident-Evil-Formel sein kann, es ist sehr, sehr klar, dass Resident Evil Requiem ein brillantes und einprägsames Horrorspiel ist, ein gut zusammengestelltes neues Kapitel, das die Fans gespannt auf das ist, was Capcom für das nächste Abenteuer bereithält. Es ist erst Februar und wir haben bereits ein paar ausgezeichnete Horrorspiele zu schätzen, und mit Capcoms neuester Veröffentlichung ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir später in diesem Jahr noch einmal über das Abenteuer von Grace und Leon sprechen werden, wenn der Preisverleihungszyklus beginnt, denn es ist ein wunderbarer Titel, den man nicht verpassen sollte und nicht verpassen sollte. Bravo, Capcom, bravo.