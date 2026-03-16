Resident Evil Requiem hat inzwischen 6 Millionen verkaufte Exemplare überschritten

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Viele wurden überrascht, als Capcom enthüllte, dass Resident Evil Requiem innerhalb der ersten Woche bis zu fünf Millionen Einheiten verkauft hatte. Doch in der Zeit nach dieser enormen Leistung ist das Spiel weiterhin ein Hit geworden, denn eine neue Pressemitteilung bestätigt, dass der Gesamtverkauf mittlerweile sechs Millionen Einheiten überschritten hat.

Dieser Erfolg hat Requiem zum bisher am schnellsten verkauften Resident-Evil-Spiel gemacht, während die Serie selbst nun einen großartigen (und sehr bewundernswerten) Gesamtverkaufsstand von 183 Millionen Einheiten erreicht hat, was beweist, dass das Interesse an Survival Horror und Capcoms Flaggschiff-Serie so hoch ist wie eh und je.

Für mehr zu Resident Evil Requiem wurde kürzlich bestätigt, dass das Spiel einen DLC bekommen wird, der zweifellos dazu beitragen wird, die Verkaufszahlen weiter anzukurbeln, wann immer dieser letztlich erscheint.