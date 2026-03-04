Die gesamte Resident Evil-Zeitlinie in chronologischer Reihenfolge erklärt

HQ

Resident Evil Requiem ist das Spiel des Moments, und du entdeckst wahrscheinlich gerade die Geheimnisse von Raccoon City. Wenn du nicht mehr hängen kannst oder nach Tipps suchst, kannst du dir jederzeit unsere Guides anschauen, aber wenn du das Spiel bereits durchgespielt und Grace's Report on the Truth Behind Raccoon City freigeschaltet hast, hast du vielleicht keine Lust, alle 60 Seiten des Fernsehers durchzulesen, daher haben wir dieses Transkript des Textes erstellt, das auch als Zeitleiste der gesamten Resident Evil-Saga dient und die relevantesten Ereignisse der Reihe zusammenfasst.

Schnapp dir etwas zu trinken und setz deine Lesebrille auf, denn wir werden uns alles genauer ansehen, was Grace's Report zu bieten hat. Wir haben die Spiele hinzugefügt, die die Ereignisse abdecken, sowie eine abschließende Reflexion zu Resident Evil 7 und 8.

Graces Bericht: Die Wahrheit hinter Raccoon City

Chronologischer Index (Ereignisse)

Hier ist ein Index in chronologischer Reihenfolge der Ereignisse:

Spielindex (Titel)

Und hier ist ein alternativer Index nach Folgen der Serie (Haupt-/nummerierte Einträge und Spin-offs), die diese Ereignisse abdecken:

Einleitung

1998 wurde Raccoon City von einem massiven Ausbruch verwüstet, verursacht durch ein virales Leck des Pharmakonzerns Umbrella.

Die US-Regierung reagierte mit einem Raketenangriff, um die Infizierten auszulöschen, und errichtete eine Blockade, um die Stadt abzuriegeln.

Im Jahr 2004 meldete die Umbrella Corporation nach einem Gerichtsverfahren Insolvenz an. Ein vollständiger Bericht über die Ereignisse wurde nie veröffentlicht.

Im Oktober 2026 wurde jedoch entdeckt, dass die Stadt als Zentrum für die Herstellung und den Transport von Biowaffen genutzt wurde.

Dieser Bericht zeigt, dass die bestehende Erzählung des Raccoon City-Vorfalls gefälscht wurde und erläutert neu entdeckte Wahrheiten rund um den Vorfall.

1968

Um die Wahrheit richtig zu verstehen, müssen wir zuerst zum Anfang von allem zurückkehren.

1968 gründeten Ozwell E. Spencer, James Marcus und Edward Ashford die Umbrella Corporation.

Nachdem er die Schrecken des Zweiten Weltkriegs und die Furcht vor dem Kalten Krieg miterlebt hatte, verspürte Spencer eine gewisse Verzweiflung, als er zusah, wie die Welt dieselben Fehler wiederholte. Er fühlte es als seine Pflicht, eine Veränderung der Menschheit herbeizuführen.

Wie in den Gerichtsakten nach dem Raccoon City-Vorfall festgehalten wird, war sein ultimatives Ziel, die "virale Evolution der Menschheit" herbeizuführen.

Deshalb verfolgte er unermüdlich die Virusforschung auf illegale und unmenschliche Weise. Diese Tatsache bleibt unverändert.

1970er Jahre

Von Anfang an sah sich das Unternehmen raschem Wandel und intensiven internen Konflikten gegenüber, insbesondere der scharfen ideologischen Spaltung zwischen Spencer und Marcus.

Laut Gerichtsakten wurde dieser Konflikt als Hauptfaktor für die ungewöhnlichen Entwicklungen genannt, die sich daraus ereigneten.

1978 entwickelte James Marcus das T-Virus, das zur Ursache des anschließenden Ausbruchs werden sollte.

1980er Jahre

Dies ist eine entscheidende Phase, um die Urgründe des Vorfalls und die Wahrheit hinter dem gesamten Fall zu verstehen.

Spencers Einfluss und die Gründung von ARK

Spencer nutzte interne Politik, um Marcus degradieren zu lassen und die T-Virus-Forschung in eine Einrichtung unter seiner eigenen Kontrolle einzugliedern. Von da an begann Umbrella unter Spencers Führung aktiv zu erforschen und Biowaffen zu entwickeln.

Die unterirdische Einrichtung namens ARK, die bei jüngsten Ereignissen entdeckt wurde, diente ursprünglich als Verwaltungszentrum für Umbrellas Forschung.

Mehrere Dokumente, die Spencers Plan für ARK skizzieren, wurden ebenfalls entdeckt.

Auszug aus beschlagnahmten Unterlagen: "Long-Term Strategic Review 1980_0422"

ARK-zentrierte integrierte Forschungsroadmap



Schritt 1: Konzentrierte Investitionen in Weskers Plan und das T-Virus

Schritt 2: Einrichtung der ARK als zentrales Kommandozentrum

Schritt 3: Entwicklung von Elpis

Schritt 4: Gedächtnisübertragung und erzwungene Entwicklung



Dies ist das erste dokumentierte Beispiel für ein bedeutendes Schlüsselwort – Elpis.

Die Beteiligung der Connections

Folgende Dokumente über Marcus' Beteiligung wurden ebenfalls entdeckt.

Auszug aus beschlagnahmten Unterlagen: "Quittung der Spende 1986_0138"

Preisträger: James Marcus

Absender: F Foundation

Betrag: 30.000.000 $

Dieses Dokument zeigt einen verdächtigen Geldfluss, der an Marcus weitergeleitet wurde.

Frühere FBI-Ermittlungen ergaben, dass die Quelle der Gelder – die F Foundation – nur eine der Marionettenorganisationen von The Connections war. (Die F Foundation existiert nicht mehr.)

The Connections ist eine kriminelle Organisation, gegen die verschiedene Regierungsbehörden seit Jahren Alarm schlagen. Diese illegale Gruppe steht im Zentrum all dessen.

Hinweise deuten darauf hin, dass The Connections eine Beteiligung an Umbrellas zentralen Aktivitäten suchte.

Weitere Dokumente des Schützlings von Marcus, Brandon Bailey, wurden entdeckt.

Auszug aus beschlagnahmten Unterlagen: "Telegraph Log 1988_0996"

Absender: Brandon Bailey

Preisträger: F Foundation

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich denke, es ist Zeit, dass sie direkt Kontakt zu mir aufnehmen, findest du nicht? Ich warte auf eine Antwort.

Dies deutet darauf hin, dass Bailey die Korrespondenz mit The Connections übernahm und Marcus nachfolgte.

Es wurde gemunkelt, dass Bailey der Gründer von The Connections war, aber er war möglicherweise nur ein kleines Zahnrad in der größeren Maschine. Wir glauben heute, dass The Connections seit vor den 1980er Jahren tiefe Wurzeln in der kriminellen Unterwelt hat.

Vieles über The Connections ist noch unbekannt.

Spencers Säuberung

Damit Spencer die vollständige Kontrolle über Umbrella erlangte, setzte er Gewalt ein, um mit inneren Oppositionen und einflussreichen Gegnern umzugehen.

Eine Liste dieser Personen, offenbar von einem Bekannten von Spencer erstellt, wurde kürzlich entdeckt.

Auszug aus beschlagnahmten Unterlagen: "Reevaluation List"

Nach dem Neubewertungsprotokoll des CEOs werden Maßnahmen gegen diese Personen ergriffen:



Cheryl Moore



Michael Kramer



James Marcus



.........



[WEGGELASSEN]



1990er Jahre (Ereignisse, die von Resident Evil 0 und Resident Evil abgedeckt wurden)

In dieser Zeit wuchs und expandierte Umbrella weiter durch Verbindungen zur Regierung. Die Organisation wurde so groß, dass Spencer sie nicht mehr vollständig kontrollieren konnte.

Zahlreiche Unfälle plagten Umbrella-Einrichtungen weltweit aufgrund schlechter Verwaltung.

Außerdem wurden Informationen an rivalisierende Organisationen und The Connections weitergegeben, weil Maulwürfe, die das Unternehmen infiltriert hatten.

Trotz der Umstände konnte Spencer seine Forschung bei ARK gründlich schützen und abschließen. Die Forschung – Elpis.

Während die meisten Aufzeichnungen über Elpis mit der Zerstörung von ARK verloren gingen, sind nur wenige erhalten geblieben.

Auszug aus beschlagnahmten Unterlagen: "Spencers Botschaft 199... [DATEN FEHLEN]"

Tricell, H.C.F., Die Familie und Umbrella. Elpis wird dem ein Ende setzen. [DATEN BESCHÄDIGT]

Die einzige Information über Elpis war, dass es das militärische Gleichgewicht der ganzen Welt stören könnte.

Allerdings war ein streng verwaltetes Passwort erforderlich, das nur Spencer kannte, um darauf zugreifen zu können.

Was ist Elpis?

Elpis ist ein starkes antivirales Medikament.

Dies war jedoch denjenigen, die es suchten, unbekannt. Die Verbindungen und andere Schwarzmarktgruppen hielten es fälschlicherweise für eine mächtige Biowaffe mit dem Potenzial, menschliche Gedanken zu kontrollieren.

Diese Verwirrung entstand wahrscheinlich aus dem heftigen Wettbewerb um die Entwicklung von Biowaffen. Es war allgemein bekannt, dass Spencer, der Entwickler von Elpis, die Evolution und Kontrolle der Menschheit durch virale Technologie anstrebte.

Fertigstellung von Elpis

Basierend auf Daten aus den beschlagnahmten Unterlagen und Veränderungen in Spencers Verhalten glauben wir, dass Elpis Mitte der 1990er Jahre fertiggestellt wurde.

Nach dieser Zeit zeigen die Aufzeichnungen einen deutlichen Rückgang der Anzahl öffentlicher Stellungnahmen von Spencer.

Ein ähnlicher Rückgang der Aktivität wurde auch im Waisenhaus Raccoon City beobachtet.

Beunruhigenderweise wird vermutet, dass die Kinder im Waisenhaus schon lange für Umbrella-Experimente verwendet wurden.

Obwohl Spencer das Waisenhaus häufig besuchte, zeigen Aufzeichnungen, dass er in den 1990er Jahren aufhörte.

Außerdem stand das Waisenhaus Ende der 90er Jahre unter der Forschungsleitung von William Birkin.

Birkin wandte sich gegen Spencer, was letztlich zur Leckage des T-Virus führte.

1998 - Der Raccoon City-Vorfall (Ereignisse behandelt in Resident Evil 2, Resident Evil 3, Outbreak, Outbreak 2)

Das T-Virus ist aus der Umbrella-Forschungseinrichtung in Raccoon City ausgelaufen und hat einen beispiellosen Ausbruch ausgelöst. Als Reaktion darauf beschloss die Regierung, unter dem Vorwand, die Ausbreitung einzudämmen, einen Raketenangriff auf die Stadt zu starten.

Hier wurden wir jedoch in die Irre geführt. Der Raketenangriff wurde nicht gestartet, um die Ausbreitung der Infektion zu verhindern.

Ein Plan wurde ausgearbeitet, um die Beziehung zwischen Regierung und Umbrella zu stören und die Schuld für alle illegalen Aktivitäten auf Spencer zu schieben.

Gefundene Unterlagen zeigen, dass The Connections sich für den Raketenangriff eingesetzt haben.

Auszüge aus beschlagnahmten Unterlagen: "Access Log: First Assembly Minutes"

ARK ist gesichert. Beginnen Sie den Raketenangriff. Die Schuld wird allein bei Spencer liegen. Damit wird Umbrella aufgelöst und wir werden ihre Vermögenswerte beschlagnahmen.

Ihr Ziel war der Erwerb von Umbrella-Vermögenswerten, insbesondere von dem, was ihrer Meinung nach das militärische Gleichgewicht der Welt stören würde – Elpis.

Durch Baileys Beteiligung waren The Connections bereits vor dem Raccoon City-Vorfall über die inneren Abläufe von Umbrella informiert. Dadurch konnten sie ARK schnell sichern, bevor sie die Regierung anwiesen, den Raketenangriff durchzuführen.

Nach dem Vorfall in Raccoon City

The Umbrella Trials (Ereignisse abgedeckt von Resident Evil: Code: Veronica, Resident Evil 4)

Wie allgemein bekannt ist, fanden nach den Ereignissen des Raccoon City-Vorfalls Prozesse statt.

Zeugenaussagen von Überlebenden aus Raccoon City sowie von der Global Pharmaceutical Consortium vorgelegte Beweise zeigten das Ausmaß der finsteren Aktivitäten von Umbrella.

Beweise gegen Spencer wurden bei den Prozessen von seinem Untergebenen Albert Wesker vorgelegt.

Es ist nun offensichtlich, dass Wesker mit Tricell in Verbindung stand, das wiederum enge Verbindungen zu The Connections hatte.

Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass es während der Prozesse Druck von der Regierung und The Connections gab.

Im Jahr 2004 wurde Umbrella nach dem Ergebnis der Prozesse in Insolvenz gezwungen.

Wie es The Connections und die Regierung beabsichtigt hatten, wurde Ozwell E. Spencer als CEO zur Rechenschaft gezogen und verschwand aus der Öffentlichkeit.

Erwerb von ARK (Ereignisse, die von Resident Evil Revelations behandelt werden)

Die Connections und die Regierung beschlagnahmten ARK während des Raccoon City-Zwischenfalls.

Danach diente ARK als Basis für Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Biowaffen.

Dokumente, die als Transaktionslisten gelten, wurden ebenfalls beschlagnahmt.

Diese listen die Konkurrenten von Umbrella sowie Organisationen auf, die zuvor wegen illegaler Aktivitäten für schuldig befunden wurden.

Leider gingen die meisten Beweise mit dem Zusammenbruch von ARK verloren. Die Wiederaufbaumaßnahmen gehen weiter, aber ein Erfolg ist unwahrscheinlich.

Verbreitung von Bioterrorismus (Ereignisse abgedeckt in Resident Evil 5, Resident Evil: Revelations 2, Resident Evil 6)

Nach dem Raccoon City-Vorfall wurden von Umbrella entwickelte Waffenviren geleakt.

In der Folge verbreiteten sich Fälle von Bioterrorismus, die diese Technologie nutzen, weltweit.

2013 wurde Präsident Adam Benford bei einem Bioterroranschlag ermordet. Geheimdienste berichten, dass der Präsident die volle Wahrheit über den Raccoon City-Vorfall offenlegen wollte.

Es ist möglich, dass Präsident Benford über die in diesem Bericht enthüllten Fakten informiert war.

Spencers letzte Jahre (Ereignisse abgedeckt von Resident Evil Requiem )

Verbleibende Aufzeichnungen über Spencer nach der Auflösung von Umbrella sind rar, aber eine neue Informationsquelle ist kürzlich ans Licht gekommen: ein Interview, das von Alyssa Ashcroft geführt wurde.

Obwohl er für zahllose Gräueltaten verantwortlich war, zeigte Spencer in diesem Interview einige Anzeichen von Reue.

Nachdem er alles verloren hatte, suchte er Sühne.

Obwohl Elpis ein mächtiges Instrument ist, das virale Waffen inaktiv machen kann, hat es auch das Potenzial als Allheilmittel für das Gute.

Es ist möglich, dass Spencers wahre Beweggründe hinter Elpis Frieden und Erlösung waren.

Obwohl er in seinen späteren Jahren von der Entwicklung der Menschheit besessen blieb, beschreiben ihn die meisten Zeugenaussagen als nichts weiter als einen senilen alten Mann.

Spencer starb 2006 auf seinem abgelegenen Anwesen. Seine wahren Absichten hinter der Entwicklung von Elpis werden für immer unbekannt bleiben.

[Hinweis: Denken Sie daran, dass Alyssa Ashcroft, Graces Mutter, die wir auch in Requiem bis zu ihrem tragischen Ende sehen, eine der Protagonistinnen von Resident Evil: Outbreak ist.]

Fazit

Wie wir aus den Unterlagen sehen können, wurde die Liquidation der Umbrella Corporation absichtlich von The Connections und der US-Regierung orchestriert.

Darüber hinaus waren sie an der illegalen Entwicklung und dem Handel mit Biowaffen in Raccoon City beteiligt.

Das Ausmaß, in dem vergangene und aktuelle Regierungen beteiligt waren, bedarf weiterer Untersuchungen.

Vieles über The Connections bleibt von Geheimnissen umgeben, und die meisten Aufzeichnungen über ihre Beteiligung wurden zusammen mit ARK vernichtet.

Unzählige Leben sind verloren gegangen.

Als Regierungsbeamte haben wir die Pflicht, die Wahrheit zu verfolgen. Wenn überhaupt, wird das Finden endlich allen Abschluss verschaffen, die Opfer dieser abscheulichen Taten wurden.

FBI-Geheimdienstanalystin Grace Ashcroft.

Epilog: Eine Anmerkung zu Resident Evil Biohazard und Village

Obwohl Graces Bericht dort endet, haben wir uns die Freiheit genommen, die Spiele zur Zeitlinie hinzuzufügen, deren Handlung direkt von den Ereignissen im Bericht beeinflusst wird. Allerdings fehlen sowohl Resident Evil 7: Biohazard als auch Resident Evil Village (8). Warum? Denn obwohl sie eng mit der gesamten Spencer-und-T-Virus-Handlung verbunden sind, ist der genaue Zeitplan dieser Spiele im Bericht nicht enthalten. Für diejenigen, die neugierig sind, können wir jedoch sagen, dass Spencers erste Forschung, die zum T-Virus führte, von Mother Mirandas Erkenntnissen zum Megamycetenpilz inspiriert wurde. Mit anderen Worten: Die Ereignisse, die sich in Resident Evil VII und Resident Evil VIII abspielen, liegen praktisch vor der Zeitlinie.

Epilog: Spekulationen über mögliche DLCs für Resident Evil Requiem und die Richtung von Resident Evil 10

Abschließend und mit Blick nach vorn: Die Verbindungen sind ein Thema, über das noch nicht alles bekannt ist, und es gibt noch einige lose Enden. Nach dem, was wir in Requiem gesehen haben, ist es möglich, dass ein hypothetisches Remake von Resident Evil 5 Hinweise auf die Zukunft der Serie geben könnte.

Verbindungen sind das große Geheimnis, das uns Resident Evil Requiem hinterlässt. Obwohl ihre Existenz mit den Ereignissen von Resident Evil 5 und 6 und insbesondere mit der Figur Albert Wesker zusammenhängt, widersprechen in Requiem einige Fakten dem, was wir im fünften und sechsten Teil gesehen haben. Wie bereits erwähnt, könnte ein hypothetisches Remake von Resident Evil 5 all das beheben und als Verbindung zu den Ereignissen dienen, die wir in Requiem gesehen haben, aber selbst ohne diese Verbindung zur Vergangenheit zu reparieren, zeigt uns die Post-Credits-Szene in Requiem, dass Umbrellas Spezialeinheiten noch einsatzbereit sind... Arbeiten sie für die Connections, oder gibt es etwas, das wir noch nicht wissen? Jedenfalls wird Resident Evil noch eine Weile dabei sein, und vielleicht kommt bald ein DLC für Requiem.

