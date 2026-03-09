Resident Evil Requiem wird aktualisiert, behebt Pfadverfolgung und behebt einige mutierte Bugs

HQ

Obwohl Resident Evil Requiem am 27. Februar als sehr poliertes, ansprechendes Erlebnis auf allen Plattformen veröffentlicht wurde (wir haben es zum Beispiel auf der PS5 und auf der Switch 2 getestet), weiß man nie, was passieren kann, wenn man es mit Biowaffen und mutierten Viren zu tun hat, und genau deshalb hat Capcom das Spiel nun auf allen Plattformen gepatcht.

Am Freitag wurden die Lead-Versionen auf v1.100.000 aktualisiert, während die Nintendo Switch 2 Edition heute auch ihren eigenen 1.1.1-Patch erhalten hat.

Während die PC-Patches die grafischen Einstellungen angepasst haben, haben sowohl diese als auch die Konsolen einige Fehler (einschließlich Spielblock-Situationen) behoben und insgesamt ein besseres Erlebnis ermöglicht.

Update 2026.03.09 – Nintendo Switch 2



Probleme, die den Fortschritt der Spieler unter bestimmten Bedingungen blockierten, wurden behoben. Mehrere Korrekturen zur Verbesserung der Gesamtspielbarkeit wurden ebenfalls implementiert.



Update 2026.03.06 – PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam/Epic Games Store



Probleme, die den Fortschritt der Spieler unter bestimmten Bedingungen blockierten, wurden behoben. Mehrere Korrekturen zur Verbesserung der Gesamtspielbarkeit wurden ebenfalls implementiert.



Steam/Epic Games Store: Probleme im Zusammenhang mit der Pfadverfolgung wurden behoben. Visuelle Probleme, die durch die Nutzung von Upscaling-Funktionen verursacht wurden, wurden behoben.



Epic Games Store: Ein Bug, der dazu führte, dass die Leistung beim Erlangen von Erfolgen abbricht, wurde behoben.



Ist damit der "Sling-Glitch" endlich behoben? Einige Spieler (wir sowohl auf PS5 als auch auf der Switch 2) stießen auf einen sehr offensichtlichen, aber urkomischen grafischen Fehler, bei dem der Waffenriemen physisch extrem "aufrecht" wurde und dann bei jedem Waffenwechsel die Form oder "Pose" wechselte. Wir haben jetzt mit Version 1.100 auf Sonys Konsole nachgesehen und können mit Freude (oder leider?) berichten, dass es verschwunden zu sein scheint, aber da Capcoms Patchnotes so detailarm sind, können wir das noch nicht mit 100%iger Sicherheit bestätigen.

Wie waren deine Erfahrungen mit Requiem bisher? Und hast du Leons plötzliche Erektion gesehen?