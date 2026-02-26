Resident Evil Requiem Leitfaden: Wie man unendliche Munition freischaltet, Wahnsinnsschwierigkeit, RPG und mehr

HQ

Für diejenigen unter euch, die einfach einmal durch die Resident Evil Requiem -Handlung kämpfen und dann Capcoms neuesten Horrortitel endgültig hinter sich lassen wollen, wird euch dieser Leitfaden wahrscheinlich nicht allzu sehr beschäftigen. Der Grund dafür ist, dass vieles von dem, worüber wir hier sprechen, nicht nur ein einzelnes Durchspielen des Spiels erfordert, sondern wahrscheinlich auch mehrere Abschlüsse. Das gesagt, wenn du das Zeug hast, kannst du eine Menge Extras verdienen, die jeden weiteren Abschluss immer leichter machen.

Im Grunde, wie in anderen Kapiteln der Horrorreihe, kehrt Capcom in Resident Evil Requiem zum Challenge Points- und Special Content-System zurück, wo man durch das Abschließen von Herausforderungen eine Menge zusätzliche Gegenstände und Upgrades verdienen kann. Vieles davon ist an kosmetische Boni gebunden, sei es Konzeptzeichnungen oder Kostüme für Leon S. Kennedy und Grace Ashcroft, aber es gibt auch wichtige gameplay-verändernde Elemente, auf die wir uns hier konzentrieren werden.

Es gibt Möglichkeiten, durch das Abschließen von Herausforderungen und das Ausgeben der jeweiligen Herausforderungspunkte (CP) das RPG-7 zu Leons Arsenal hinzuzufügen, unendlich viel Munition für Leon und Grace zu bekommen, ein unzerbrechliches Messer für Grace zu erhalten, um Feinde zu bekämpfen, und sogar den Zugang zum viel höheren Schwierigkeitsgrad Wahnsinn zu öffnen. Vor diesem Hintergrund haben wir unten die wichtigsten und bahnbrechendsten Upgrades ausgewählt, die es wert sind.

Werbung:

Wie schaltet man den Schwierigkeitsgrad Wahnsinn frei?

Das ist eigentlich ziemlich einfach, da man Wahnsinn freischaltet, indem man die Hauptstory auf Standard-Schwierigkeit abschließt (entweder Modern oder Classic sind geeignet). Das war's.

HQ

Wie verdient man Herausforderungspunkte?

Bevor wir dazu kommen, was man mit CP kaufen kann, ist es erwähnenswert, dass man die Währung zuerst verdienen muss. Das geschieht man, indem man Trophäen/Erfolge effektiv abschließt, viele davon sind an den Story-Fortschritt gebunden, aber viele andere betreffen bestimmte Aufgaben im Spiel, wie drei Gegner mit einem Schuss des Requiem-Revolvers zu töten oder einen Zombie gegen einen anderen Zombie auf den Krankenhausstationen kämpfen zu lassen.

Viele dieser Herausforderungen sind recht unkompliziert und gewähren nur begrenzte Mengen an CP, aber wenn du die spielbestimmenden Boni ergattern willst, musst du die wirklich anspruchsvollen Herausforderungen abschließen, wobei die folgenden Herausforderungen mit Abstand am meisten CP bieten.

Werbung:



Bemerkenswerter Agent – Beende die Hauptgeschichte auf Wahnsinnsschwierigkeit – 40000 CP



Speed Demon – Die Hauptgeschichte innerhalb von vier Stunden abschließen – 20000 CP



Blutgier – Sammle 5000 Einheiten Blut mit dem Blutsammler – 10000 CP



Niemals das Zeug anfassen – Die Hauptgeschichte ohne Kräuter oder Medikamenteninjektoren abschließen – 35.000 CP



Minimalist – Die Hauptgeschichte ohne Gnade mit dem Blutsammler abschließen – 35.000 CP



Außerdem gibt es noch eine letzte Herausforderung, die wir weglassen, um Spoiler zu vermeiden, die aber weitere 20.000 CP belohnt



Was kann man mit Herausforderungspunkten kaufen?

Das vollständige Angebot an gameplay-beeinflussenden Gegenständen finden Sie unten. Für eine umfassende Liste der Konzeptzeichnungen und Ähnlichem empfehlen wir, nach Abschluss der Geschichte die Seite für Sonderinhalte im Spiel zu besuchen.



Freyas Nadelpistole für Grace – 4000 CP



Kotetsu unzerbrechliches Messer für Grace – 5000 CP



Matilda-Maschinenpistole für Leon – 500 CP



Ghost Grudge Revolver für Leon – 1000 CP



Einlösungspistole für Leon – 3500 CP



Klapperkarabiner für Leon – 6000 CP



Mortal Edge Axt für Leon – 3000 CP



RPG-7 Werfer für Leon – 15000 CP



Matsuoka Master Manual für Grace, um die Kapazität des Blutsammlers um weitere 50 - 1000 CP zu erhöhen



Taktischer Tracker (modifiziert) für Leon, der die Credits pro Kill verbessert – 3000 CP



Robuster Rookie-Charm für Anmut, um die Feuerkraft zu erhöhen – 6500 CP



Unendliche Munition für Waffen – 50.000 CP



Unendliche Haltbarkeit für Axle – 20.000 CP



Unendliche RPG-7-Munition für Leon – 35.000 CP



Mr. Waschbär-Roundup-Karte für Rhodes Hill – 200 CP (im Spiel in Tunneln unter Klinik-Level zu finden)



Mr. Raccoon Roundup-Karte für Raccoon City – 300 CP



FBI-Kostüm für Grace – 500 CP



R.P.D.-Uniform für Leon – 500 CP



Es gibt noch einige andere Dinge, die das Gameplay verbessern können, aber diese können nur durch das Abschließen bestimmter Herausforderungen freigeschaltet werden und nicht einfach durch das Ausgeben von CP. Für diese drei Herausforderungen siehe unten:



Infinite Ribbon für Grace zum endlosen Speichern im Classic-Modus – Hauptgeschichte innerhalb von vier Stunden abschließen



Fortgeschrittenes Tuning, um pro Waffe ein zusätzliches Tuning-Level hinzuzufügen – Zerstöre alle 25 Mr. Waschbär-Statuen im Spiel



Vertrauenswürdiger Begleiter-Charm für Leon, um die Kugeldurchdringung zu erhöhen – Besiegen Sie 300 Gegner



Wie wollen Sie also die Herausforderungen abschließen und die stärksten und spielveränderndsten Boni von Resident Evil Requiem freischalten?