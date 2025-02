Red Bull enthüllt das neue RB21-Auto, eine "Evolution" für Verstappen und Lawson

HQ

Oracle Red Bull Racing hat das neue Auto für die Saison 2025 vorgestellt. Wir haben die Lackierung bereits letzte Woche bei der Veranstaltung in London gesehen, aber heute haben wir sie zum ersten Mal gesehen: Der RB21 ist die Maschine, mit der Max Verstappen und Liam Lawson in diesem Jahr versuchen werden, nicht nur einen weiteren Fahrertitel für Verstappen zu holen, sondern auch den Meistertitel, nachdem sie im letzten Jahr auf den dritten Platz abgerutscht sind.

Der Schlüssel dazu ist die Beförderung von Liam Lawson, dem 22-jährigen Neuseeländer, der von RB (jetzt Racing Bulls) befördert wurde, wo er als Ersatzfahrer an mehreren Grand Prix teilnahm.

Der neue RB21 wurde eher als "Evolution" denn als Revolution beschrieben, um Einschränkungen zu korrigieren, die Red Bull (und den zweiten Fahrer Sergio "Checo" Pérez, der sich nach Gerüchten über seine Entlassung zum Rücktritt entschied ) verhinderten.

Diese Woche werden wir es in Aktion sehen. Am Mittwoch werden Lawson und Verstappen ihn bei den Vorsaisontests in Sakhir pilotieren. Denken Sie daran, dass die Saison mit dem Großen Preis von Australien am 14. und 16. März beginnt.