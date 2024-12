Liam Lawsons verfrühtes Weihnachtsgeschenk: Er konnte nicht aufhören zu lächeln, als Red Bull ihm die Neuigkeiten mitteilte

HQ

Nach vielen Gerüchten wird Sergio Pérez Red Bull (und die Formel 1 insgesamt) im nächsten Jahr offiziell verlassen, und an seiner Stelle wird das britische Team - unter der österreichischen Rennlizenz - Liam Lawson zu seinem Nachfolger ernennen, eine Gelegenheit für den 22-jährigen Neuseeländer, an der Seite des viermaligen Siegers Max Verstappen zu fahren.

Es ist der Höhepunkt einer Karriere, die, wie bei vielen anderen Formel-1-Piloten, mit zu vielen Schwierigkeiten begonnen hat. Im September sagte Lawson, dass seine Eltern finanzielle Schwierigkeiten hatten, um sicherzustellen, dass er seine Chancen bekam, und sogar ihr Haus verkauften, um seine Karriere zu finanzieren, als er in Karts fuhr - die sehr teuer sind, wie er sagte.

"Meine Eltern und Geschwister haben so viel für mich aufgegeben, um hier zu sein. Das ist sowohl ihre Errungenschaft als auch meine." Aber es ist klar, dass er seine Chance gut genutzt hat: Nach seinem Einstieg in das Red Bull Racing Junior Team im Jahr 2019 wurde er 2021 Zweiter in der DTM.

Ab 2023 wurde er Ersatzfahrer für beide Red Bull-Teams (das andere ist AlphaTauri, derzeit bekannt als RB), und debütierte 2023 als Ersatz für Daniel Ricciardo, der bereits bei seinem zweiten Rennen in Singapur Punkte sammelte.

Als Daniel Ricciardo im September 2024 entlassen wurde, absolvierte er den Rest der Saison bei RB, und jetzt ist er in das Red Bull-Hauptteam befördert worden, das mit dem Weltmeister, und hat sogar Yuki Tsunoda, seinen ehemaligen Teamkollegen bei RB, überholt.

Auf der Red Bull-Website ist die Art und Weise zu sehen, wie Lawson reagierte, als er von seiner neuen Position erfuhr. "Christian (Horner, Teamchef von Red Bull) rief mich an und gab mir den klassischen Einzeiler: 'Willkommen bei Red Bull Racing.' Seitdem kann ich nicht mehr aufhören zu lächeln, mein Gesicht tat weh vom vielen Lächeln!"