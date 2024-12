Was ist mit Sergio "Checo" Pérez passiert und warum will Red Bull ihn angeblich feuern?

HQ

Max Verstappen gewann in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge die Fahrermeisterschaft, aber trotzdem gewann Red Bull Racing nicht den Konstrukteurstitel und wurde Dritter - McLaren zum ersten Mal seit 1998. Es ist üblich, dass die Mannschaft des Meisters auch den Konstrukteurstitel gewinnt, aber das ist 2024 nicht passiert (in diesem Jahrhundert ist das nur zweimal passiert: 2021 und 2008).

Obwohl Max Verstappen in diesem Jahr weniger Rennen gewann als üblich (9 im Vergleich zu rekordverdächtigen 19 im letzten Jahr), zeigen alle Finger auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez. Verstappen holte in diesem Jahr 437 Punkte, während der Mexikaner kein Rennen gewann und nur 152 Punkte sammelte und in der Fahrerwertung Achter wurde (in den Vorjahren war er Zweiter und Dritter).

Das hat Gerüchte ausgelöst, dass "Checo" Pérez früher von Red Bull gefeuert wurde, obwohl sein Vertrag 2026 endet... eine Verlängerung, die erst vor sechs Monaten angekündigt wurde.

Wie ist der Vertrag mit Sergio Pérez bei Red Bull passiert?

Letzte Woche, vor dem Großen Preis von Abu Dhabi, gab Red Bull-Teamchef Christian Horner zu, dass es ein Fehler war, den Vertrag mit Pérez im Juni 2024 zu verlängern. Zu Beginn der Saison hatte Pérez eine richtig gute Leistung gezeigt, darunter vier Podestplätze in den ersten fünf Rennen. "Um ihn zu beruhigen und seine Form für den Rest der Saison auszubauen, haben wir uns entschieden, früh zu starten, was natürlich nicht funktioniert hat."

Horner lobte Pérez aber auch: "toller Teamplayer, toller Mensch, extrem beliebt im Team" und gibt zu, dass niemand frustrierter ist als Checo selbst.

Verstappen, der für seine Unverblümtheit bekannt ist, lobte auch Checo, da er der Meinung war, dass die Leute sehr hart mit ihm umgegangen sind. "Es ist selten, dass man einen Teamkollegen wie ihn hat, so gut und nett", und wies darauf hin, dass sein Auto schwieriger zu fahren sei, als Erklärung für seine schlechte Leistung.

Einige Quellen sagen, dass Red Bull bereits beschlossen hat, Pérez zu feuern, und jetzt ist es eine Frage, wann sie dies bekannt geben werden (und wie viel Geld sie als Rücktritt begleichen werden). Laut Nico Rosberg verlangt Pérez 16 Millionen Euro. Liam Lawson klingt wie sein Nachfolger.

Aber bisher werden Pérez und Verstappen immer noch als Red-Bull-Fahrer für 2025 genannt. Dies sind alle F1-Teams und Fahrerwechsel, die für das nächste Jahr bestätigt wurden.