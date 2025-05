Valencia fordert Netflix heraus: Sie behaupten, der Dokumentarfilm von Vini Jr. lüge über rassistische Gesänge im Mestalla

HQ

Baila, Vini, der kürzlich veröffentlichte Netflix-Dokumentarfilm über den brasilianischen und Real Madrid-Spieler Vinícius Jr., kam beim FC Valencia nicht gut an, und der valencianische Klub hat eine harte Erklärung mit dem Titel "Zur Verteidigung der Fans" veröffentlicht.

"Angesichts der Ungerechtigkeit und der Unwahrheiten, die gegen die Fans von Valencia CF begangen wurden, hat der Verein vom Produzenten des Dokumentarfilms "Baila, Vini" eine sofortige Richtigstellung der Ereignisse im Mestalla gefordert, die nicht der Realität entsprechen. Die Wahrheit und der Respekt für unsere Fans müssen sich durchsetzen. Valencia CF behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten", heißt es in der Erklärung, die mit dem Hashtag #RESPECT endet.

Sie haben das Wort Affe nicht verwendet, verteidigt sich Valencia

Der Dokumentarfilm erinnert an einen Moment im Mai 2023, als Valencia-Fans Vinícius Berichten zufolge im Mestalla-Stadion mit dem Wort Affe beleidigten. Der Verein hat jedoch immer verteidigt, dass die Fans "Vinícius, du bist dumm" gerufen haben (statt mono, Affe sagten sie tonto, dumm).

An einer Stelle der Dokumentation zeigen Bilder Hunderte von Fans, die ein Wort rufen: In den Untertiteln steht "Mono", aber der Verein hat immer verteidigt, dass sie "tonto" gesagt haben. In der Dokumentation erklärt Vinícius, dass "es sehr traurig war, mitten in einem Spiel zu leiden, weil ich normalerweise während eines Spiels so konzentriert bin, dass ich normalerweise nichts höre. Aber an diesem Tag passierte es so oft, dass ich den Willen zum Spielen verlor. Ich wollte weg vom Feld. Dann forderte mich der Schiedsrichter auf, weiterzuspielen, und meine Teamkollegen baten mich, zu bleiben."

Wenn Sie interessiert sind, ist der Moment bei 1 Stunde und 7 Minuten in der Dokumentation: Sie können es sich selbst ansehen und beurteilen, was die Fans gesagt haben: mono oder tonto. Der FC Valencia ist offensichtlich davon überzeugt, dass er keine rassistischen Beleidigungen verwendet hat, und ist bereit, rechtliche Schritte gegen den Produzenten des Dokumentarfilms einzuleiten, um die Ehre seiner Fans zu retten.